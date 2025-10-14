ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Bank: Διαπραγματεύσιμες από 16 Οκτωβρίου 137.322 Νέες Μετοχές στο ΧΑ
Αναλύσεις
18:06 - 14 Οκτ 2025

Alpha Bank: Διαπραγματεύσιμες από 16 Οκτωβρίου 137.322 Νέες Μετοχές στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών προερχόμενων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock options rights)

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η «Τράπεζα» ή η «Εκδότρια») ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») των 137.322 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 39.823,38, λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από τριάντα έξι (36) Δικαιούχους, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας με ημερομηνία 21.5.2025 στο πλαίσιο της οποίας ενόψει της ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης (δηλαδή της συγχώνευσης με απορρόφηση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (η «Απορροφώμενη Εταιρεία») από την Τράπεζα) ενέκρινε το Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, όπως είχε αρχικά εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020 (το «Πρόγραμμα»), και αποφάσισε επίσης τη συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος για τις δύο εναπομένουσες περιόδους κατοχύρωσης δικαιώματος μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης (ήτοι τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον Σεπτέμβριο του 2026), και τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης Εταιρείας της 21ης Ιουλίου 2022 με την οποία χορηγήθηκαν Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Απορροφώμενης Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών στο Πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program-PIP) για τη χρήση 2021.

Στις 08.10.2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5585989 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ 39.823,38 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 137.322 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 η καθεμία. Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 671.425.793,82, διαιρούμενο σε 2.315.261.358 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία. Το Χ.Α. την 14.10.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 137.322 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας. Oι εν λόγω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 16.10.2025 και την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμας: Θέτουμε στέρεες βάσεις για μια σύγχρονη και ισχυρή ΥΠΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δήμας: Θέτουμε στέρεες βάσεις για μια σύγχρονη και ισχυρή ΥΠΑ

Πτώση χωρίς «φρένα» στο Χρηματιστήριο – Ο ΟΠΑΠ στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων
Σχόλια Αγοράς

Πτώση χωρίς «φρένα» στο Χρηματιστήριο – Ο ΟΠΑΠ στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων

Reviving the Legacy: Ο Αθηναϊκός Qualco γιόρτασε την επιστροφή του στην Ευρώπη με ένα μεγάλο party
Επιχειρήσεις

Reviving the Legacy: Ο Αθηναϊκός Qualco γιόρτασε την επιστροφή του στην Ευρώπη με ένα μεγάλο party

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο
Σχόλια Αγοράς

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ&#039; τρίμηνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Alpha Bank: Κέρδη μετά από Φόρους €497 εκατ. στο εξάμηνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Κέρδη μετά από Φόρους €497 εκατ. στο εξάμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ