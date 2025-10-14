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Reviving the Legacy: Ο Αθηναϊκός Qualco γιόρτασε την επιστροφή του στην Ευρώπη με ένα μεγάλο party
Η ομάδα του Αθηναϊκού Qualco WBC 2025
Επιχειρήσεις
17:51 - 14 Οκτ 2025

Reviving the Legacy: Ο Αθηναϊκός Qualco γιόρτασε την επιστροφή του στην Ευρώπη με ένα μεγάλο party

Reporter.gr Newsroom
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Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού Qualco υποδέχθηκε τη νέα αγωνιστική χρονιά με τη μεγάλη γιορτή «Reviving the Legacy» στην έδρα της, το «D. Kaltsas Byron Arena», σηματοδοτώντας την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 14 χρόνια.

Σε ένα κλίμα ενθουσιασμού και περηφάνιας, φίλοι και υποστηρικτές της ομάδας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας, άνθρωποι του αθλητισμού και πλήθος επωνύμων που στηρίζουν διαχρονικά τον Αθηναϊκό Qualco, συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην έδρα της ομάδας για να γιορτάσουν την έναρξη της σεζόν 2025-2026 και τη συμμετοχή της στο Eurocup.

Ο πρόεδρος του Αθηναϊκού ΑΣ Βύρωνα, Νίκος Ραμαντάνης, δήλωσε: «Αυτή η μεγάλη γιορτή ήταν μια έκρηξη ενέργειας και περηφάνιας για τον Αθηναϊκό Qualco και ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους που μας τίμησαν. Με πίστη, πάθος και στήριξη όλων γύρω μας, είμαστε έτοιμοι να εμπνεύσουμε τις επόμενες γενιές αθλητριών και να γράψουμε ξανά ιστορία».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος παραμένει ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της ομάδας. «Για τον Βύρωνα, ο Αθηναϊκός είναι σημείο αναφοράς. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ομάδα επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 14 χρόνια και ναι, μπορεί να είναι ξανά πρωταγωνίστρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη σταθερή υποστήριξη του Ομίλου Qualco, κεντρικού και μεγάλου χορηγού ονοματοδοσίας, ο Αθηναϊκός Qualco ξεκινά τη φετινή σεζόν με στόχο να πρωταγωνιστήσει εκ νέου, εντός και εκτός συνόρων. Για την ιστορία, η επιστροφή του Αθηναϊκού Qualco σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν απολύτως επιτυχημένη, με την ομάδα να επικρατεί 75-59 της γαλλικής Σαρνέ στην πρεμιέρα του δέκατου ομίλου του Eurocup.

Ο Αθηναϊκός Qualco, η μοναδική ελληνική γυναικεία ομάδα που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, επιστρέφει στο Eurocup με ανανεωμένο ρόστερ, ισχυρή πίστη και ενωμένο όραμα: να γράψει ξανά ιστορία, εμπνέοντας τις επόμενες γενιές αθλητριών.

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Αντώνης Κισκήρας και Ιάσονας Λάιος

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Φαίη Σκορδά, Νίκος Χαρδαλιάς, Κατερίνα Χαλκιά
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