Δήμας: Θέτουμε στέρεες βάσεις για μια σύγχρονη και ισχυρή ΥΠΑ

Ο κ. Δήμας έκανε λόγο για μια συνολική μεταρρύθμιση, με επίκεντρο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι με τη νέα νομοθετική ρύθμιση η ΥΠΑ αποκτά μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

«Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση, η οποία έχει τεθεί επανειλημμένα από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE)», ανέφερε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση σηματοδοτεί τη μετάβαση της ΥΠΑ σε μια νέα εποχή σύγχρονης και ευέλικτης λειτουργίας, που αποτυπώνεται σε:

πιο ευέλικτη διοίκηση και οικονομική αυτοτέλεια,

καλύτερη αξιοποίηση και ενίσχυση του προσωπικού,

τεχνολογική αναβάθμιση κρίσιμων λειτουργιών και

θεσμική αναμόρφωση με σύγχρονη και αποτελεσματική δομή.

Η ΥΠΑ, πρόσθεσε, θα συνεχίσει να ασκεί το διττό της ρόλο, ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αεροναυτιλίας και ως φορέας διαχείρισης αερολιμένων.

Αναλύοντας τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τη λειτουργία του Δ.Σ., τη στελέχωση και την οικονομική αυτοτέλεια της νέας Υπηρεσίας, ο υπουργός εξήγησε ότι η μετατροπή της σε ΝΠΔΔ αποτελεί έναν από τους επτά πυλώνες δράσης του Υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG MOVE και τον EASA.

«Στόχος αυτής της συνολικής παρέμβασης, η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο της Συμμόρφωσης με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM), είναι η ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SES)», ανέφερε ο κ. Δήμας, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός αυτός:

εκσυγχρονίζει τα συστήματα αεροναυτιλίας,

αναβαθμίζει τις υποδομές,

ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο και

βελτιώνει τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 3η Έκθεση Προόδου, που περιγράφει τα βήματα που έγιναν από 16 Αυγούστου έως 1 Οκτωβρίου 2025, για τη συντονισμένη υλοποίηση του Σχεδίου.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το νέο σχήμα αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες που προέρχονται από το γεγονός ότι σήμερα η ΥΠΑ λειτουργεί ως υπηρεσία απευθείας υπαγόμενη στον υπουργό. «Για ζητήματα όπως η καθαριότητα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ή το κούρεμα του γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, απαιτείται η υπογραφή του ίδιου του υπουργού. Πρόκειται για μια προφανώς αναχρονιστική κατάσταση, η οποία με το παρόν νομοσχέδιο τερματίζεται οριστικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δήμας παρουσίασε και το πλάνο ενίσχυσης του προσωπικού της ΥΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει την ορκωμοσία 80 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, 17 επιπλέον προσλήψεις το 2025 και 72 το 2026, καθώς και την ένταξη νέων ηλεκτρονικών ATSEP και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών (AFISO).

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Με την παρούσα μεταρρύθμιση η ΥΠΑ αποκτά οικονομική αυτοτέλεια, γεγονός που της προσδίδει μεγαλύτερη αυτονομία στον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων. Με το παρόν νομοσχέδιο, θέτουμε στέρεες βάσεις για μια Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σύγχρονη, αποτελεσματική και θεσμικά ισχυρή – αντάξια των προκλήσεων και των προτύπων της Ευρώπης. Κυρίως, όμως, διαμορφώνουμε το υπόβαθρο για μια Ελλάδα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής αεροναυτιλίας, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους».