Πτώση χωρίς «φρένα» στο Χρηματιστήριο – Ο ΟΠΑΠ στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων

Νέα – σημαντική – υποχώρηση στο ΧΑ με τον ΓΔ να κινείται με σπασμένα τα «φρένα» κάτω από τα επίπεδα μηνιαίας στήριξης (2070 μονάδες) με μοχλό πίεσης την μετοχή του ΟΠΑΠ (-7%) για λόγους που έχουν να κάνουν με τις προεκτάσεις της σημαντικής συμφωνίας που ανακοίνωσε (απορρόφηση από την μητρική Allwyn).

Συγκεκριμένα, οι επενδυτές εξετάζουν τόσο το κομμάτι των αποτιμήσεων (ακριβότερα για την Allwyn στις 13,5x Εbitda από ό,τι για τον όμιλο), όσο και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας με πολύ αυξημένο τζίρο στα επίπεδα του 25% του συνόλου.

Ταυτόχρονα διχασμένοι φαίνονται και οι διεθνείς οίκοι στις πρώτες εκτιμήσεις τους για το deal, με την Citi περισσότερο επιφυλακτική και την JP Morgan πιο θετική υπό όρους.

Ο ΓΔ απογοήτευσε με το κλείσιμο στις 2056 μονάδες (-1,45%) με τον τζίρο εξαιρετικά υψηλό στα 318 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον το 15% αφορούσε σε πακέτα σε τραπεζικές μετοχές και με μόλις 7 μετοχές του FTSE σε θετικό έδαφος (ενδεικτικά: ΔΑΑ +1,7%, Optima +0,8%, ΛΑΜΔΑ +0,3%) και αρκετές να συνεχίζουν τον αρνητικό βηματισμό τους, με κυριότερες την Metlen -2,6% σε νέο χαμηλό μετά την εισαγωγή της στο Λονδίνο με την τιμή να καταγράφει επίπεδα Ιουνίου 2025, ΑΛΦΑ -2,7% , Cener -2,2%, ΕΛΧΑ -3,1% , ΠΕΙΡ -2% και BOCHGR -2%.

Βελτιωμένη κατάσταση στις δύο άλλες μετοχές που παρουσίασαν πρόσφατα τεχνικές ιδιαιτερότητες με την ΕΕΕ -0,6% στα 38,78 ευρώ και τον ΤΙΤΑΝ +0,3% στα 36,80.

Οριακά καλύτερη η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΟΤΟΕΛ +1,4% και ανοδικά ο ΟΛΠ +1,2%, υποχώρηση για ΑΒΑΞ -2,7%, ΙΝΤΕΚ -1,3%, ΙΝΤΚΑ -2,1%, ΑΔΜΗΕ -1,4% και ΙΝΛΟΤ -2,9%.

Νέα έξοδος στην Ομολογιακή αγορά για ελληνική εισηγμένη, με την ΔΕΗ να ανακοινώνει Πράσινο Ομόλογο πενταετούς διάρκειας ύψους 775 εκ. με την τελική τιμολόγηση να ολοκληρώνεται αύριο και να ανεβάζει τις εκδόσεις ομολόγων μόνο μέσα στον Οκτώβριο στα 2,4 δις. ευρώ.

Χωρίς ουσιαστικό – χρηματιστηριακό – αντίκρισμα η τεράστια συμφωνία εκεχειρίας/ειρήνευσης στην ΜΑ κυρίως εξαιτίας της αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με τις αγορές να μην κεφαλαιοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις και τους επενδυτές να εστιάζουν και πάλι στην πολιτική αβεβαιότητα της Γαλλίας και στην έλλειψη οικονομικής προοπτικής στην Γερμανία.

Πρόσκαιρα κέρδη για το δολάριο μετά την μεγάλη – διπλωματική/γεωπολιτική – επιτυχία του προέδρου Τράμπ, με τις αγορές να επανέρχονται σταδιακά στα κλασικά ερωτήματα γύρω από τις σύνθετες επενδυτικές χρηματιστηριακές επιλογές (μικρή/μεγάλη κεφαλαιοποίηση, μετοχές αξίας/ανάπτυξης, momentum/fundamental trading κλπ).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης