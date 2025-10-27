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Χρηματιστήριο: Κρίσιμη η επιβεβαίωση της στήριξης των 2000 μονάδων
Αναλύσεις
10:07 - 27 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη η επιβεβαίωση της στήριξης των 2000 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,32% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2011,44 μονάδες (στο +1,2% ο ΓΔ & στο +1,03% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +36,86% ο ΓΔ & στο +78,22% οι τράπεζες στο έτος). 

Αγοραστές και πωλητές επιδόθηκαν σε αψιμαχίες ως τις 1μμ με το ΓΔ να κινείται τόσο σε θετικό όσο και αρνητικό έδαφος. Όμως, μετά τις 1μμ οι πωλητές επικράτησαν με ρευστοποιήσεις τραπεζών κυρίως για ενταθούν οι ρευστοποιήσεις στις δημοπρασίες οπότε καταγράφηκε το χαμηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,297% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται με νευρικότητα ενόψει της ψηφοφορίας της Δευτέρας στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (- 2,39% κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-4%) να υποποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Metlen (-3,41%), η Optima (-2,22%), η ΜΟΗ (-1,41%), η Aegean (-1,79%), o ΑΔΜΗΕ (- 1,15%) και η Lamda (-0,68%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+0,49%), ο ΟΠΑΠ (+0,55%), ο Ελλάκτωρ (+0,52%) αλλά και ο ΟΛΠ (+2,51%), η ΕΧΑΕ (+1,44%) με την Intralot (+1,87%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 50 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 51 εκείνων που υποχώρησαν.

Την Τετάρτη, ο ΟΔΔΗΧ πραγματοποιεί δημοπρασία 3μηνων εντόκων και στις ΗΠΑ η Federal ανακοινώνει πιθανότατα μία ακόμη μείωση στα παρεμβατικά της επιτόκια, ενώ συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων για το 3ο τρίμηνο (Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Chevron, Exxon Mobil ανάμεσά τους). Την Πέμπτη η Eurobank ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μηνου για να ακολουθήσει την Παρασκευή η Πειραιώς.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, κρίσιμη είναι στη σημερινή (27/10) συνεδρίαση η επιβεβαίωση της στήριξης των 2000 μονάδων.

Επιχειρηματικά Νέα

ΕΧΑΕ: με ποσοστό 3,52% η JP Morgan.

Motor Οil: η Goldman Sachs προβλέπει EBITDA 294 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο και 978 εκατ. ευρώ για το 2025, αυξημένα κατά 8% έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων. Παρά τη βελτίωση, διατηρεί ουδέτερη σύσταση (Neutral) και τιμή-στόχο 28 ευρώ, εκτιμώντας ότι η μετοχή διαπραγματεύεται ήδη κοντά στη δίκαιη αξία της.

HELLENiQ Energy: αναμένεται να ανακοινώσει EBITDA €300 εκ. για το τρίτο τρίμηνο και €901 εκ. για το 2025, ωστόσο οι προβλέψεις για τα έτη 2026 και 2027 μειώνονται (-5% και -2%), λόγω της πιο αδύναμης ανάκαμψης των πετροχημικών καιτης επιβάρυνσης από την ενίσχυση του ευρώ. Η σύσταση «πώληση» (Sell) διατηρείται, με αναθεωρημένη τιμή-στόχο 6,60 ευρώ από 6,50 ευρώ (-20% από τα τρέχοντα επίπεδα).

Jumbo: αγορά εμπορικού κέντρου στην Πάτρα από τη Eurobank. Στα €10,82 εκ. το τίμημα για την εξαγορά από την τράπεζα της Herald Ελλάς, ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρο Veso Mare.

Ομίλος TITAN: αναβάθμισε την προοπτική του σε Θετική από Σταθερή η Fitch Ratings, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική του ικανότητα στο «BB+».

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,5% στο κόστος κατασκευής νέων κατοικιών το 3ο τρίμηνο. Οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2,6% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 2,3%. Κατά 2,2% αυξήθηκαν οι τιμές των υλικών για τις νέες κατοικίες το Σεπτέμβριο. Ανοδικά ο σχετικός δείκτης τόσο σε ετήσια, όσο και σε μηνιαία βάση.

Στις Chevron - Helleniq Energy οι υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Οι δύο εταιρείες αναδείχθηκαν προτιμητέοι ανάδοχοι.

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