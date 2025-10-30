HELLENiQ Energy: Νέο placement 3,6% με αυξημένο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προς διάθεση πακέτο αφορά περίπου 11,2 έως 11,3 εκατομμύρια μετοχές, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω fast-track διαδικασίας με βιβλίο προσφορών, το οποίο αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ώρες.
Τη διάθεση συντονίζουν η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Morgan Stanley, που ενεργούν ως bookrunners της διαδικασίας.
Πηγές αναφέρουν ότι ο πωλητής είναι γνωστός επιχειρηματίας με παρουσία στην ελληνική αγορά, χωρίς ωστόσο να σχετίζεται με την οικογένεια Λάτση, η οποία αποτελεί τον βασικό μέτοχο της HELLENiQ Energy.
Το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για τη συναλλαγή φέρεται να είναι ιδιαίτερα έντονο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.