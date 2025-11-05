Πηγές Euronext: Τα οφέλη για την ελληνική χρηματαγορά από την ένταξη της ΕΧΑΕ στον Όμιλο

Καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς για την ΕΧΑΕ στις 17 Νοεμβρίου, πηγές του Euronext επισημαίνουν τα οφέλη που, κατά την άποψή τους, θα αποκομίσει η ελληνική χρηματαγορά από την ένταξή της στον ισχυρό διεθνή όμιλο.

Όπως σημειώνουν, η Euronext θα δημιουργήσει ένα πιο δυναμικό και διασυνδεδεμένο περιβάλλον, αλλά δεν θα αντικαταστήσει το υπάρχον οικοσύστημα. Σε αγορές όπως το Όσλο και το Μιλάνο, η αγορά διαπίστωσε αύξηση στον όγκο συναλλαγών, νέες εισαγωγές, ευρύτερη εμπλοκή πελατών και νέες διασυνοριακές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ακόμη, παρατηρούν πως ο Όμιλος ATHEX διατηρεί σήμερα μονοπωλιακή θέση σε μία περιορισμένη αγορά, γεγονός που του επιτρέπει να επιβάλλει κόστη συναλλαγών και προμήθειες δύο έως τρεις φορές υψηλότερα. Συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη ενιαία δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπη και υιοθετώντας μια ενοποιημένη τεχνολογική πλατφόρμα, οι συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά θα επωφεληθούν από αυξημένη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Θεωρούν, δε, πως πιθανώς οι ελληνικές εταιρίες θα αποκτήσουν ένα ακόμη κίνητρο – όπως από τον κλάδο της ναυτιλίας – για να επιστρέψουν ΧΑ.

Μέσω πρωτοβουλιών όπως το IPOready και το Euronext Tech Leaders, η Euronext προσφέρει κορυφαία εργαλεία σε επίπεδο προβολής, πρόσβασης σε ρευστότητα και ετοιμότητας για ανάπτυξη. Οι κύκλοι της Euronext, λοιπόν, εκτιμούν ότι οι ελληνικές ΜμΕ θα ωφεληθούν άμεσα από αυτά τα προγράμματα, αποκτώντας πρόσβαση στα ίδια εργαλεία και την ίδια προβολή με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, ενώ παράλληλα θα διατηρούν την έδρα τους στην Αθήνα.

Τονίζουν ιδιαίτερα ότι ο Όμιλος ATHEX θα παραμείνει ελληνική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα και θα καταβάλλει φόρους στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις που αφορούν την ελληνική αγορά θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται σε στενή συνεργασία με το τοπικό οικοσύστημα, επισημαίνουν, και οι ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν να αλληλοεπιδρούν με πελάτες.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, όμως, ο Όμιλος ATHEX θα έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της παρουσίας της Euronext στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ηγούμενος της ανάπτυξης ενός περιφερειακού κόμβου για την προσέλκυση νέων εισαγωγών και επενδύσεων από γειτονικές αγορές.

Παράλληλα, αναφέρουν πως η Ελλάδα θα εκπροσωπείται πλήρως στη διακυβέρνηση της Euronext: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ATHEX θα συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext· η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσκληθεί στο Κολέγιο Ρυθμιστικών Αρχών της Euronext· ένα εξέχον στέλεχος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας θα ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Η Euronext, από τη μεριά της, θα υποδεχθεί τους εργαζομένους του Ομίλου ATHEX, δημιουργώντας ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναφορικά με την αποτίμηση, υποστηρίζεται από τις πηγές του Euronext ότι εθνικά χρηματιστήρια, όπως το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας (WSE), διαπραγματεύονται σε χαμηλότερο δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) σε σύγκριση με τον ενδεικτικό δείκτη P/E της προσφοράς της Euronext.

Από τις 31 Οκτωβρίου 2025, ο δείκτης P/E για το WSE βρίσκεται στο 12,8x, ενώ ο ενδεικτικός δείκτης P/E για τον Όμιλο ATHEX, σύμφωνα με την προσφορά της Euronext, ανέρχεται σε 16,3x, αντικατοπτρίζοντας ένα premium της τάξης του 27% έναντι του WSE. Εάν η Euronext αποσύρει την προσφορά της, είναι πιθανό η αποτίμηση του Ομίλου ATHEX να προσαρμοστεί καθοδικά ώστε να ευθυγραμμιστεί με το επίπεδο του WSE. Η τιμή που προσέφερε η Euronext για τον Όμιλο ATHEX είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε τιμή είχε η μετοχή της εταιρείας από το 2014 έως σήμερα.

Ο Όμιλος ATHEX ως αυτόνομη οντότητα, θα χρειαστεί σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση της υποδομής του. Αυτό θα καθιστούσε το τρέχον ποσοστό διανομής μερισμάτων στο 100% ως μη βιώσιμο. Όπως σημειώνεται, ακόμη κι αν η Euronext δεν αποκτήσει το 100% της εταιρείας, θα προχωρήσει στις αναγκαίες σημαντικές λειτουργικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις, προκειμένου να διασφαλίσει τη μελλοντική βιωσιμότητα του Ομίλου ATHEX. Αυτές οι αναβαθμίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των καθαρών κερδών και των μερισμάτων για τους μετόχους μειοψηφίας που θα επιλέξουν να μην ανταποκριθούν στην προσφορά, για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Τέλος, μετά την ένταξη στον δείκτη CAC 40, οι μετοχές της Euronext προσφέρουν σημαντική ρευστότητα σε επενδυτές που επιδιώκουν να διατηρούν μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.