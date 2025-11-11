Χρηματιστήριο: Στόχος η υπέρβαση των 2022 μονάδων ώστε να αποκατασταθεί η τραυματισμένη τεχνική εικόνα

Άνοδο κατά 1,44% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2015,51 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 258,9 εκ. ευρώ. Η αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου από την Scope και η προοπτική λήξης του shut-down στις ΗΠΑ ήταν οι δύο θετικοί καταλύτες στο ξεκίνημα της ημέρας. Έτσι, οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips (Aktor, Optima, Κύπρου κ.α.) οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική κίνηση καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2022 μονάδες περί τις 15.30μμ.Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,322% με τις ευρωπαϊκές αγορές να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,30%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+3,47%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Aktor (+6,56%), η ΔΕΗ (+1,92%), η Lamda (+1,81%), η Optima (+4,53%), o Ελλάκτωρ (+1,24%), το Jumbo (+1,22%), η Κύπρου (+3,93%), ο Τιτάν (+1,63%) αλλά και η Aloumyl (+6,69%) με την Foodlink (+5%) από τις λοιπές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΛΧΑ (-0,78%), η Metlen (-0,52) και η Cenergy (-0,40%). Απολογιστικά, 76 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 29 εκείνων που υποχώρησαν. Αποτελέσματα 9μηνου ανακοινώνουν σήμερα η Optima Bank, η Κύπρου & η Aegean.

Το θετικό momentum των διεθνών αγορών σε συνέχεια του τερματισμού του shutdown, συνέβαλε στην επάνοδο το αγοραστών οδηγώντας το ΓΔ πάνω από τις 2000 μονάδες. Η υπέρβαση των 2022 μονάδων αποτελεί τον επόμενο άθλο για το ΓΔ για να στοχεύσει στις 2050, ώστε να αποκατασταθεί η τραυματισμένη τεχνική εικόνα.