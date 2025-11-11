Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές – Κέρδη για Nikkei και Kopsi, πτώση στους κινεζικούς δείκτες
Χρηματιστήρια
09:46 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν μεικτά πρόσημα την Τρίτη (11/11), με την μεταβλητότητα να είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της συνεδρίασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 50.980,00 μονάδες. Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στον Nikkei 225 περιόρισαν τα κέρδη τους: ο όμιλος SoftBank ενισχύθηκε κατά 0,45% και η κατασκευάστρια μικροτσίπ Renesas Electronics σημείωσε άνοδο 0,65%.

Η μετοχή της Orix αυξήθηκε κατά 0,49% μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ (Qatar Investment Authority) για τη δημιουργία ενός ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου ύψους 2,5 δισ. δολαρίων. Το ταμείο θα επενδύει σε ιαπωνικές εταιρείες, «επικεντρωμένο κυρίως στη διαδοχή επιχειρήσεων, στην ιδιωτικοποίηση εισηγμένων εταιρειών και σε αποσχίσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», με στόχο εταιρείες αξίας τουλάχιστον 30 δισ. γεν (περίπου 200 εκατ. δολάρια). Η Orix και η QIA θα συνεισφέρουν κατά 60% και 40% αντίστοιχα.

Η μετοχή της Sony Group σημείωσε άνοδο άνω του 6% μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο και ενός προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους έως 648 εκατ. δολαρίων. Τα λειτουργικά της κέρδη αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 5%, κυρίως χάρη στα τμήματα Imaging & Sensing Solutions και Music.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε κέρδη 0,81% στις 4.106,39 μονάδες, μέσα σε ασταθείς συναλλαγές, συνεχίζοντας τη θετική πορεία που είχε οδηγήσει το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης στην περιοχή τη Δευτέρα. Οι κολοσσοί Samsung Electronics και SK Hynix περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη και έκλεισαν με άνοδο 1,79% και 0,17% αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε πτωτικά, σημειώνοντας απώλειες 0,19% στις 8.818,80 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,08%.Τέλος, στην Κίνα, ο CSI 300 σημείωσε πτώση 0,39% στις 4.002,76 μονάδες και ο SZSE Component κινήθηκε πτωτικά κατά 1,03% στις 13.289 μονάδες.

