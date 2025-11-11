ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: Απάτη ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα μέσω βουλγαρικής εταιρείας–βιτρίνας
Φορολογία
09:25 - 11 Νοε 2025

ΑΑΔΕ: Απάτη ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα μέσω βουλγαρικής εταιρείας–βιτρίνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια καλοστημένη μεθόδευση απάτης στο πεδίο του ΦΠΑ, που αφορά αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της ΕΕ, έφεραν στο φως οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Ο Μηχανισμός της Τριγωνικής Απάτης

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρίες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μια βουλγάρικη εταιρεία-βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Η βουλγάρικη εταιρεία αγόραζε οχήματα από την Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιριών στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια, που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους.

Οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ευρήματα και επόμενα βήματα

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια ΦΠΑ για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, με διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση όλων των ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων, που διαθέτει η Αρχή, δεδομένου πως υπάρχουν ίχνη και άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμένουν «φουσκωμένες» οι οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες - Τα τελευταία στοιχεία
Οικονομία

Παραμένουν «φουσκωμένες» οι οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες - Τα τελευταία στοιχεία

Παπαθανάσης από Κοζάνη: Συνεχής η στήριξη της επιχειρηματικότητας στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Πολιτική

Παπαθανάσης από Κοζάνη: Συνεχής η στήριξη της επιχειρηματικότητας στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Optima bank: Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση κερδών στα €123,4 εκατ. στο 9μηνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Optima bank: Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση κερδών στα €123,4 εκατ. στο 9μηνο

Είναι δυνατόν να λείπει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας από την εκδήλωση για τον Ντάνιελ;
Ανεμοδείκτης

Είναι δυνατόν να λείπει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας από την εκδήλωση για τον Ντάνιελ;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις
Οικονομία

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
Ειδήσεις

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών
Φορολογία

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ