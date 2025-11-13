Austriacard Holdings: Ετήσια αύξηση καθαρών κερδών κατά 45% στο γ' τρίμηνο

Σημαντική άνοδο των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Austriacard Holdings στο Γ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Πέμπτης (13/11). Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 36,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 9,8 εκατ. ευρώ.

Ενοποιημένα Έσοδα στα €262,4εκ (μείωση 14% έναντι του Εννεαμήνου 2024), αρνητικά επηρεασμένα από την ήδη καταγεγραμμένη στα αποτελέσματα Εξαμήνου 2025 εξομάλυνση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία και την προσωρινή επιβράδυνση, έναντι της σημαντικής συνεισφοράς το 2024, στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη. Οι λύσεις DocumentLifecycleManagementκαι DigitalTechnologiesδιατήρησαν σταθερή τροχιά αύξησης των εσόδων, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη στρατηγική μας για γεωγραφική επέκταση και ενίσχυση του μεριδίου αγοράς μέχρι σήμερα. Τα έσοδα του Γ’ Τριμήνου 2025 αυξήθηκαν 22% έναντι του Β’ Τριμήνου 2025.

Προσαρμοσμένο EBITDA στα €36,1εκ (περιθώριο 13,7%), αποτυπώνει την επίπτωση της μείωσης των εσόδων, παρά τις προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους και την ευνοϊκότερη διάρθρωση των εσόδων προς υπηρεσίες και λύσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το προσαρμοσμένο EBITDAΓ’ Τριμήνου 2025 στα €16,8εκ (περιθώριο 17,0%), αυξημένο 16% έναντι του Γ’ Τριμήνου 2024 και πάνω από 100% έναντι του Β΄Τριμήνου 2025, λόγω του ισχυρού χαρτοφυλακίου συμβασιοποιημένων έργων και της μεγαλύτερης συνεισφοράς υπηρεσιών και λύσεων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Καθαρά Κέρδη στα €9,8εκ (έναντι €16,3εκ το Εννεάμηνο 2024), αντανακλά τη μείωση στη λειτουργική κερδοφορία και την αύξηση των αποσβέσεων (+12% έναντι του Εννεαμήνου 2024), παρά τη μείωση στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (-14% έναντι του Εννεαμήνου 2024). Καθαρά κέρδη στα €7,4εκ το Γ’ Τρίμηνο 2025 αυξημένα 45% έναντι του Γ’ Τριμήνου 2024, λόγω της προαναφερθείσας αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (προσαρμοσμένο EBITDA).

Ισχυρή παραγωγή λειτουργικών ταμειακών ροών στα €23,2εκ (+23% έναντι του Εννεαμήνου 2024), ως αποτέλεσμα της πειθαρχημένης στρατηγικής για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ταμειακών ροών καθώς και της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης του κεφαλαίου κίνησης. Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF) (Λειτουργικές ταμειακές ροές μείον κεφαλαιουχικές δαπάνες CAPEX) στα €11,7εκ (έναντι €2,7εκ το Εννεάμηνο 2024).

Μόχλευση του Ομίλου διατηρήθηκε σε υγιή επίπεδα (1,9 φορές). Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου στα €91,2εκ (μείωση €4,4εκ σε σχέση με το τέλος του 2024).

Τα αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2025 επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες της Διοίκησης για ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Ο Όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης ουσιαστικής βελτίωσης των αποτελεσμάτων του έναντι του Β’ Εξαμήνου 2024, χάριν των μέτρων βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, της πειθαρχημένης διαχείρισης του κόστους καθώς και της ευνοϊκότερης διάρθρωσης των εσόδων προς υπηρεσίες και λύσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Οι επιδόσεις του Ομίλου το Γ’ Τρίμηνο 2025 υπογραμμίζουν την επιτυχία των στρατηγικών μας πρωτοβουλιών για τη βελτίωση του περιθωρίου EBITDA καθώς και την επίτευξη βιώσιμης αύξησης της κερδοφορίας στο μέλλον.

13 Νοεμβρίου 2025 Η AUSTRIACARDHOLDINGSAG (ACAG), ο διεθνής όμιλος εφαρμοσμένης τεχνολογίας με έδρα τη Βιέννη, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου (9Μ) 2025.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Μανώλης Κόντος, δήλωσε:

«Το Γ’ Τρίμηνο 2025 σηματοδοτεί την επιστροφή του ομίλου AUSTRIACARD σε πορεία ανάπτυξης. Οι λύσεις Document Lifecycle Management και Digital Technologies παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις και αντιστάθμισαν την προσωρινή υστέρηση στα έσοδα των λύσεων Πληρωμών (Payments), η οποία οφείλεται σε κυκλικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρέασαν το Α' Εξάμηνο. Παρά τις προσωρινές αυτές προκλήσεις, η στρατηγική μας για την εξέλιξη του Ομίλου σε έναν πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων πληρωμών και ταυτοποίησης πολιτών παραμένει αμετάβλητη και συνεχίζει να συνεισφέρει στην αύξηση των εσόδων, βασιζόμενη στις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου τα τελευταία χρόνια.

Το Γ’ Τρίμηνο 2025 επιτύχαμε σημαντική αύξηση έναντι του προηγούμενου τριμήνου καθώς και βελτίωση έναντι του Γ’ τριμήνου του προηγούμενου έτους σε επίπεδο EBITDA. Αυτό επιβεβαιώνει τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας, και αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, το ισχυρό χαρτοφυλάκιο συμβασιοποιημένων έργων και την ενισχυμένη διάρθωση των εσόδων με την αυξανόμενη συνεισφορά υπηρεσιών και λύσεων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών και ο υγιής ισολογισμός του Ομίλου υπογραμμίζουν τη συνεπή χρηματοοικονομική διαχείριση και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για βιώσιμη δημιουργία αξίας.

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε το Γ’ Τρίμηνο 2025 ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στη συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξης για το υπόλοιπο του έτους. Οι επενδύσεις μας το 2025 σε ανθρώπινο δυναμικό και στην ανάπτυξη νέων λύσεων και υπηρεσιών, θα αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξής μας τα επόμενα χρόνια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, δηλαδή στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου με ψηφιακές λύσεις και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και στην εμβάθυνση και ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Συνεχίζουμε τη διαδικασία εξέλιξης του Ομίλου σε έναν πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων εφαρμοσμένης τεχνολογίας και σε έναν αξιόπιστο, μακροπρόθεσμο συνεργάτη, παρέχοντας ολιστική αξία για τους πελάτες του.

Με την τεχνολογία στον πυρήνα της στρατηγικής μας, ο όμιλος AUSTRIACARD βρίσκεται στη βέλτιστη θέση να μετατρέψει την υφιστάμενη δυναμική σε βιώσιμη ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε και να επιδιώκουμε επιλεκτικές εξαγορές, οι οποίες θα ενισχύσουν τις στρατηγικές μας δυνατότητες και θα επεκτείνουν το γεωγραφικό αποτύπωμά μας, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας.»

