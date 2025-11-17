ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Euronext: «Κλειδώνει» η εξαγορά της ΕΧΑΕ με αποδοχή κοντά στο 67%
Αναλύσεις
20:19 - 17 Νοε 2025

Euronext: «Κλειδώνει» η εξαγορά της ΕΧΑΕ με αποδοχή κοντά στο 67%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έχοντας εξασφαλίσει αυξημένη συμμετοχή από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές τις τελευταίες ημέρες, η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να προσεγγίζει ποσοστά της τάξεως του 66%–67%, υπερβαίνοντας αισθητά τις αρχικές προβλέψεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, τα επίπεδα αποδοχής της πρότασης για την απόκτηση του ποσοστού της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΑΕ κινούνται πλέον κοντά στο 66%–67%. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το ενδιαφέρον των μετόχων ενισχύθηκε σημαντικά προς το τέλος της διαδικασίας, οδηγώντας σε υψηλότερη συμμετοχή από ό,τι εκτιμούνταν αρχικά.

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στις 19/11, θεωρείται πλέον δεδομένο ότι η δημόσια πρόταση θα θεωρηθεί επιτυχημένη, αφού θα ξεπεράσει το αναπροσαρμοσμένο όριο του 51%, καθιστώντας θέμα χρόνου την ολοκλήρωση της συμφωνίας που θα εντάξει πλήρως την ελληνική χρηματιστηριακή εταιρεία στο ευρωπαϊκό δίκτυο του ομίλου.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η ισχυρή ανταπόκριση των εγχώριων και διεθνών θεσμικών επενδυτών συνδέεται και με το γεγονός ότι η ανταλλαγή μετοχών δεν επιφέρει φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ οι ιδιώτες επιτάχυναν τις κινήσεις τους την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενισχυμένοι και από την επιπλέον προμήθεια 0,4% των χρηματιστηριακών.

Οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ που αποδέχονται την πρόταση θα λάβουν μετοχές της Euronext με αναλογία 20 προς 1. Όσοι δεν συμμετάσχουν, σε περίπτωση εφαρμογής squeeze-out, θα αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με έκπτωση έναντι του σημερινού ανταλλάγματος.

Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, οπότε και θα αποσαφηνιστεί το ποσοστό που συγκέντρωσε η Euronext, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες κινήσεις. Εφόσον δοθούν και οι κανονιστικές εγκρίσεις, στις 24 Νοεμβρίου θα παραδοθούν οι νέες μετοχές και θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγμάτευσή τους στις αγορές της Euronext σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι.

Με την επίσημη ενσωμάτωση της Αθήνας στο ευρωπαϊκό δίκτυο, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελέσει το όγδοο μέλος της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής πλατφόρμας της Ευρώπης και θα μετονομαστεί σε Euronext Athens. Το επόμενο μεγάλο βήμα για την Euronext είναι η επίτευξη του 90% ώστε να προχωρήσει στη διαδικασία squeeze-out και στη συνέχεια στην πλήρη απορρόφηση της ΕΧΑΕ.

Συνολικά, πρόκειται για μια εξέλιξη-σταθμό που επαναδιαμορφώνει τον ρόλο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την εντάσσει σε ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα με μεγαλύτερη εμβέλεια, ρευστότητα και πρόσβαση διεθνών επενδυτών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ElvalHalcor: Εκτίναξη των a-EBITDA στα €189,2 εκατ. – Οι προοπτικές των κλάδων αλουμίνιου και χαλκού
Αναλύσεις

ElvalHalcor: Εκτίναξη των a-EBITDA στα €189,2 εκατ. – Οι προοπτικές των κλάδων αλουμίνιου και χαλκού

Ερντογάν: Χάσιμο χρόνου η λύση του Κυπριακού χωρίς συνύπαρξη δύο κρατών
Ειδήσεις

Ερντογάν: Χάσιμο χρόνου η λύση του Κυπριακού χωρίς συνύπαρξη δύο κρατών

Θετική η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία – Πρόκληση η ανάπτυξη στη μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή
Οικονομία

Θετική η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία – Πρόκληση η ανάπτυξη στη μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Χρηματιστήριο: Η εξήγηση για το 6Χ6, που έφερε το ΓΔ σε υψηλά 16 ετών
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Η εξήγηση για το 6Χ6, που έφερε το ΓΔ σε υψηλά 16 ετών

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές
Ανακοινώσεις

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ