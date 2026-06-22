Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext, στην οποία είχε τον ρόλο του νομικού συμβούλου της Euronext, τιμήθηκε με το βραβείο M&A Deal of the Year στα IFLR Europe Awards 2026, τα οποία απονεμήθηκαν στο Λονδίνο στις 11 Ιουνίου 2026.

Η συγκεκριμένη διάκριση συγκαταλέγεται στις πλέον σημαντικές του ευρωπαϊκού νομικού και χρηματοοικονομικού χώρου και αναγνωρίζει συναλλαγές που ξεχωρίζουν για την καινοτομία, την πολυπλοκότητα και τη στρατηγική τους σημασία.

Η συναλλαγή μεταξύ της Euronext και του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτέλεσε ένα καθοριστικό βήμα για την ελληνική κεφαλαιαγορά και ένα ιδιαίτερα σημαντικό εγχείρημα για την περαιτέρω διασύνδεση της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και και την περαιτέρω σύγκλιση των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών.

Η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος συμβούλευσε τη Euronext καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η βράβευση από το IFLR1000 αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων μερών, καθώς και του σύνθετου νομικού και κανονιστικού έργου που απαιτήθηκε για την υλοποίηση μιας συναλλαγής τέτοιου μεγέθους και εμβέλειας.

Με αφορμή τη διάκριση, ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος, Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Λαμπαδάριος, δήλωσε:

«Η αναγνώριση της συναλλαγής μεταξύ της Euronext και του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως M&A Deal of the Year αποτελεί επιβεβαίωση της εξαιρετικής συνεργασίας, της προσήλωσης και της κοινής προσπάθειας όλων όσοι συμμετείχαν στην υλοποίησή της. Για εμάς, ήταν ιδιαίτερη τιμή να συμβουλεύσουμε τη Euronext σε μια συναλλαγή που αφήνει το αποτύπωμά της στην εξέλιξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και ενισχύει τον ρόλο της χώρας στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι.».

Η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος θα ήθελε να συγχαρεί τη Euronext, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Deutsche Bank και όλους τους συμβούλους που συμμετείχαν στη συναλλαγή, για τη συνεργασία, την αφοσίωση και τη συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωσή της.