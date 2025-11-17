Θετική η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία – Πρόκληση η ανάπτυξη στη μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή
Οικονομία
19:50 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Θετικές είναι οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελληνική οικονομία, οι οποίες παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα (17/11), με τις Βρυξέλλες να εκτιμούν ότι η χώρα θα καταγράψει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς για την επόμενη τριετία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης, στηριζόμενη κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση και τη δυναμική των επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, για το 2025, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να φτάσει το 2,1%, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωζώνης υπολογίζεται στο 1,3%. Η θετική αυτή εικόνα αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, με το ελληνικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,2% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Μικρή επιβράδυνση εκτιμάται για το 2027, όπου η ανάπτυξη προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,7%, με τη διαφορά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (1,4%) να παραμένει υπέρ της Ελλάδας. Η επιβράδυνση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία σήμερα λειτουργούν ως σημαντικός μοχλός επενδύσεων.

Παράλληλα, τα διαδοχικά πρωτογενή πλεονάσματα αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 147,6% του ΑΕΠ το 2025, στο 142,1% το 2026 και στο 138% το 2027, επιβεβαιώνοντας μια σταθερή πορεία απομόχλευσης.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι εξίσου αισιόδοξη στο μέτωπο του πληθωρισμού. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 2,8% το 2025, στο 2,3% το 2026 και στο 2,4% το 2027. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη οι αντίστοιχες εκτιμήσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες, στο 2,1% φέτος, 1,9% το 2026 και 2% το 2027.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι σημαντικές προκλήσεις για την Ελλάδα παραμένουν η αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν κρίσιμους τομείς, όπως οι εξαγωγές, οι επενδύσεις και ο τουρισμός, και να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 19:54
