Real Consulting: Αλλαγές συμμετοχών μέσω πακέτων αξίας €20 εκατ.

Τρία πακέτα μετοχών της Real Consulting, συνολικού όγκου 3,83 εκατομμυρίων τίτλων, διακινήθηκαν νωρίτερα μέσω του ταμπλό του Χρηματιστηρίου. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε περίπου στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι συγκεκριμένες μετοχές αντιστοιχούν στο 12,4% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η συναλλαγή δεν συνδέεται με την είσοδο νέου επενδυτή ή μετόχου στην εταιρεία, αλλά αφορά μεταβίβαση μετοχών μεταξύ υφιστάμενων μετόχων της Real Consulting.

Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική της στρατηγική, η εταιρεία εξακολουθεί να επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της, σε έναν κλάδο όπου η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, συνεχίζει να εξετάζει ευκαιρίες για στοχευμένες εξαγορές σε τομείς που συμπληρώνουν τις δραστηριότητές της.

Βασική επιδίωξη της διοίκησης είναι, μετά και την ενσωμάτωση της OTS, η σταδιακή μετάβαση της Real Consulting από έναν οργανισμό που παρέχει επιχειρηματικές λύσεις σε έναν ευρύτερο όμιλο ψηφιακής τεχνολογίας με διευρυμένο αντικείμενο δραστηριότητας.

Όπως είχε αναφέρει πρόσφατα ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της εταιρείας, Διονύσης Αθανασάκος, στα πλάνα για το 2026 περιλαμβάνεται η εξαγορά μίας ή δύο εταιρειών σημαντικού μεγέθους, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Οι υπό εξέταση εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακή αυτονομία και τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησης έργων στον τομέα δραστηριοποίησής τους, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου.