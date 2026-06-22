Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν

Έφυγε από τη ζωή σήμερα (22/6) σε ηλικία 100 ετών ο Άλαν Γκρίνσπαν, μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Federal Reserve), σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC News.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Άντρεα Μίτσελ, η οποία ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο Γκρίνσπαν απεβίωσε τη Δευτέρα στην κατοικία τους, έπειτα από επιπλοκές που συνδέονταν με τη νόσο του Πάρκινσον.

Σημειώνεται ότι ο Άλαν Γκρίνσπαν υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της παγκόσμιας οικονομίας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών επί σειρά δεκαετιών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ηγεσία της Fed, η οποία εκτεινόταν σε πέντε διαδοχικές θητείες και κάλυψε τη διακυβέρνηση τεσσάρων διαφορετικών Αμερικανών προέδρων, συνέβαλε στη χάραξη της οικονομικής στρατηγικής της χώρας σε μια περίοδο σημαντικών μεταβολών και προκλήσεων.

Η παρουσία του στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας συνέπεσε με μία από τις μεγαλύτερες περιόδους οικονομικής ανάπτυξης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αμερικανική οικονομία γνώρισε παρατεταμένη άνθηση από το 1991 έως το 2001, μια δεκαετία που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ανάπτυξη, χαμηλή ανεργία και τεχνολογική πρόοδο.

Παράλληλα, η οικονομική του παρακαταθήκη υπήρξε αντικείμενο έντονης συζήτησης. Πολλοί αναλυτές και επικριτές του υποστήριξαν ότι ορισμένες από τις πολιτικές επιλογές που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του συνέβαλαν στη δημιουργία των συνθηκών που οδήγησαν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της αμερικανικής οικονομικής ιστορίας, καθώς ο Γκρίνσπαν υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και επιδραστικές φυσιογνωμίες της διεθνούς οικονομικής σκηνής κατά το τέλος του 20ού και τις αρχές του 21ου αιώνα.