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Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα
Πολιτική
16:02 - 22 Ιουν 2026

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Reporter.gr Newsroom
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Ως εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αξία, χαρακτήρισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, το Pharos AI Factory, το οποίο θα αποτελέσει έναν ανοιχτό κόμβο για την τεχνητή νοημοσύνη, μιλώντας στο Investor Summit 2026 του Growthfund.

«Δεν χτίζουμε απλά έναν υπερυπολογιστή. Χτίζουμε τη δυνατότητα της χώρας να αναπτύσσει, δοκιμάζει και εφαρμόζει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα», ανέφερε, περιγράφοντας τη διάρθρωση του Pharos AI Factory, που αναπτύσσεται στο Λαύριο, με πυρήνα τον πρώτο εθνικό υπερυπολογιστή, τον «Δαίδαλο».

Όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου, «ο Δαίδαλος είναι μόνο η αρχή», προαναγγέλλοντας ότι το οικοσύστημα εκπαίδευσης, πρόσβασης και τεχνογνωσίας που χτίζεται πάνω σε αυτές τις υποδομές, θα επεκταθεί και σε νέες υποδομές που ετοιμάζονται από την ΕΔΙΤΕ στην Κοζάνη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ταλέντο και στην Ελλάδα υπάρχει διάχυτο. Χρειάζονται δεδομένα, είναι αυτά τα οποία ανοίξαμε πρόσφατα στο data.gov.gr, 22.000 ανοιχτά και καλής ποιότητας δεδομένα, αλλά και υποδομές», είπε ο κ. Παπαστεργίου και υπογράμμισε την αξία της τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εθνική προοπτική.

Με τη σειρά της, η Αφροδίτη Σεβαστή, CEO του Pharos AI Factory αναφέρθηκε στα πρώτα απτά αποτελέσματα. «Έχουμε το πρώτο ανοιχτό μοντέλο για την ελληνική γλώσσα. Σήμερα βάλαμε τους πρώτους 4 πελάτες στην πλατφόρμα του Pharos για την αξιοποίηση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης», σημείωσε, προσδιορίζοντας ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Pharos τη γνώση, τη συνεργασία και την υπολογιστική ισχύ που θα οδηγήσουν στη δημιουργία πραγματικών λύσεων.

Στον κρίσιμο ρόλο των ψηφιακών υποδομών αναφέρθηκε, εν συνεχεία, στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε, ο Κώστας Νεμπής, Chairman & CEO, OTE Group, αναδεικνύοντας τα ισχυρά αποτελέσματα που καταγράφει η Ελλάδα.

Όπως τόνισε, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με αιχμή το 5G, έχουν πετύχει υψηλές επιδόσεις σε κάλυψη και ταχύτητες, τοποθετώντας τη χώρα σε ανταγωνιστική θέση διεθνώς. Στο πεδίο των υποδομών κινητής τηλεφωνίας, η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο, με το 5G να ξεπερνά το 99% πληθυσμιακής κάλυψης στον όμιλο ΟΤΕ. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Νεμπής, το μεγάλο στοίχημα παραμένουν οι σταθερές υποδομές, όπου υπάρχουν περιθώρια επιτάχυνσης.

Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, ο όμιλος προσφέρει οπτική ίνα σε πάνω από 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις και στόχος πλέον είναι η περαιτέρω ανάπτυξη θέτοντας ως ορόσημο τα 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις με πρόσβαση σε FTTH έως το 2030.

Παράλληλα, ο όμιλος ΟΤΕ εντάσσει το ΑΙ στον πυρήνα της στρατηγικής του, με στόχο να εξελιχθεί σε AI native εταιρεία. Ήδη αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την εξυπηρέτηση πελατών και την αυτοματοποίηση διαδικασιών, με στόχο η χρήση ΑΙ στις εσωτερικές λειτουργίες να αυξηθεί από το 25% στο 40%. «Αποτελεί όραμά μας να εξελιχθούμε όχι μόνο σε μια digital first, αλλά και σε μια AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση του AI σε κάθε λειτουργία μας», σημείωσε.

«Τα καλά νέα με τα κύματα της τεχνολογίας είναι ότι δίνεται μια ευκαιρία, ακόμα και αν έχει χάσει κάποιος το ένα τρένο, να πιάσει το επόμενο», σημείωσε σχηματικά ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Non-Executive BoD Member του Growthfund, φέρνοντας ως παράδειγμα το άλμα ψηφιοποίησης που έγινε στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της πανδημίας, καθιστώντας τη χώρα μας από ουραγό σε μια από τις καλύτερες παγκοσμίως.

Ο κ. Σταυρόπουλος ξεχώρισε τον τομέα των υπηρεσιών υγείας, στον οποίο, όπως είπε, γίνεται μια κοσμογονία, με το Υπερταμείο να «τρέχει» μέσω του PPF μια σειρά ανακαινίσεων δομών υγείας, αξιοποιώντας κεφάλαια του RRF. «Η Ελλάδα στο healthcare μπορεί να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα», εκτίμησε, βάζοντας στο κάδρο τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, τα apps, αλλά και τη στρατηγική αξιοποίηση των data υγείας, ώστε να προσελκύσει διεθνή τεχνογνωσία.

Διέβλεψε πως το επόμενο μεγάλο κύμα καινοτομίας, στο οποίο η Ελλάδα, διαθέτοντας πολύ καλούς μηχανικούς, μπορεί να διαδραματίσει ρόλο είναι το physical AI και τα robotics.

Στη θέση των ελληνικών Πανεπιστημίων στη σχετική διεθνή κατάταξη εστίασε, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Regional Managing Director for Europe at Endeavor & Managing Director of Endeavor Greece, αναδεικνύοντας επί της ουσίας ένα ζήτημα που ξεπερνά την ακαδημαϊκή κοινότητα και αφορά συνολικά την εξωστρέφεια της χώρας.

Όπως επισήμανε, παρότι η Ελλάδα αύξησε τον αριθμό των ιδρυμάτων της στη λίστα QS, φτάνοντας τα 13 πανεπιστήμια, τα ήδη καταταγμένα ιδρύματα υποχώρησαν θέσεις, με βασικές αιτίες την έλλειψη εξωστρέφειας και τη φήμη τους.

«Ήμασταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει πτώση στην κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων. Οι λόγοι ήταν οι δύο, ήταν πρωτοφανές αυτό που έγινε για την Ελλάδα. Ο πρώτος ήταν η εξωστρέφεια, πόσους δηλαδή ξένους καθηγητές και πόσους ξένους φοιτητές έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, και ο δεύτερος είναι το reputation μέσα στον κύκλο των καθηγητών, πόσο δηλαδή οι καθηγητές οι ίδιοι προωθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια και πόσο ξέρουν οι καθηγητές μεταξύ τους στα πανεπιστήμια».

Το ίδιο ζήτημα, όπως επεσήμανε ο κ. Καραμπίνης, αφορά και το τεχνολογικό οικοσύστημα, καθώς η Ελλάδα χρειάζεται στρατηγική που θα βλέπει εξαρχής ως αγορά τον κόσμο και όχι μόνο την εγχώρια πραγματικότητα.

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