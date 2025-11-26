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Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Πράσινου Ομολόγου ύψους €500 εκατ.
Αναλύσεις
11:26 - 26 Νοε 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Πράσινου Ομολόγου ύψους €500 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με κουπόνι 3,375%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Το Ομόλογο είναι διάρκειας 6 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 2 Δεκεμβρίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου -Euro MTF Market. Το Ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα «Βaa2» από τον οίκο Moody’s Ratings.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας, και θα συμβάλουν στην κατεύθυνση για θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον, το Ομόλογο θα υποστηρίξει περαιτέρω τον δείκτη MREL της Πειραιώς.

H έκδοση πραγματοποιείται σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης της Πειραιώς σε ‘ΑΑΑ’ από τον MSCI σε θέματα ESG, η οποία αποτελεί την ανώτατη αξιολόγηση. Η αναβάθμιση αυτή τοποθετεί την Τράπεζα ως τη μοναδική ελληνική εταιρεία με την ανώτατη αξιολόγηση ‘ΑΑΑ’ από τον MSCI σε θέματα ESG, ενώ σε διεθνές επίπεδο, αναδεικνύει την Τράπεζα σε πρωταγωνιστική θέση στον χρηματοοικονομικό κλάδο, σε θέματα βιωσιμότητας.

Η Πειραιώς αποτελεί τη μόνη ελληνική Τράπεζα, με τέσσερις εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους €2,15 δισ., επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την ισχυρή της δέσμευση σε θέματα βιωσιμότητας. Περίπου €800εκατ. από τα έσοδα των υφιστάμενων πράσινων εκδόσεων έχουν ήδη διοχετευθεί σε επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις.

Το νέο Πράσινο Ομόλογο της Πειραιώς συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή περισσότερων από 120 θεσμικών επενδυτών, με το 66% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 29% σε τράπεζες, και το 5% σε λοιπούς επενδυτές. Περισσότερο από το 80% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%), και την Ιταλία (10%). Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές με εστίαση σε κριτήρια ESG.

Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς. Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής υπερέβη τα €2,0δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 4,0x φορές τον στόχο έκδοσης€500 εκατ., γεγονός που επέτρεψε στην Πειραιώς να πετύχει το ιστορικά χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, στις 98μ.β. πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης, σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 125μ.β.. Το τελικό κουπόνι καθορίστηκε στο 3,375%, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο 99,995%.

Οι BarclaysBank IrelandPLC, BofA Securities, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, και IMI-Intesa Sanpaolo ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 11:29
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