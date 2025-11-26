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Χρηστίδης: Ο Τσίπρας λέει ψέματα για τη Γεννηματά
Πολιτική
11:21 - 26 Νοε 2025

Χρηστίδης: Ο Τσίπρας λέει ψέματα για τη Γεννηματά

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Τσίπρας συμπεριλαμβάνει μια σειρά δεδομένων στο βιβλίο του που αφορούν τη Φώφη Γεννηματά, η οποία έχει φύγει από τη ζωή και η οποία όσο ήταν στη ζωή έχει δώσει δια των πράξεών της, των θέσεών της, της καθαρής φωνής της, του τρόπου με τον οποίο πορεύτηκε μέσα και έξω από τη Βουλή, ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα». Αυτό τόνισε εκ νέου ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος, ως ο τότε Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόταση συγκυβέρνησης. 
«Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν είμαστε μηχανές που για να εξυπηρετήσουμε το αφήγημά μας χρησιμοποιούμε όλοι τα πάντα», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Εάν υπάρχει κάποιος στο ΠΑΣΟΚ που αποδέχεται αυτά τα οποία γράφει ο κ. Τσίπρας, πρέπει να βγει να το πει. Δεν έχω συναντήσει ούτε έναν άνθρωπο, ο οποίος να αποδέχεται την εξιστόρηση των γεγονότων έτσι όπως την κάνει ο κ. Τσίπρας, ειδικά όσον αφορά τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ».
Κατηγόρησε ανοιχτά τον Αλέξη Τσίπρα ότι λέει ψέματα, «και δεν λέει ψέματα μόνο στη δική μας υπόθεση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον τότε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βγαίνουν μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και τον διαψεύδουν από τον κ. Βαρουφάκη, τον κύριο Λαφαζάνη και πολλούς ακόμα».
Ανέφερε, τέλος, ότι το κυρίαρχο που ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ είναι να ξεκολλήσει η βελόνα της χώρας.
«Όποιος βλέπει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, βλέπει ότι 7 στους 10 θεωρούν ότι είναι διεφθαρμένη αυτή η κυβέρνηση. Η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να πάμε στις εκλογές», κατέληξε.
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