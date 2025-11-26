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Ηλεκτροκίνηση: Στην Ελλάδα η AION του κινεζικού κολοσσού της GAC
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11:21 - 26 Νοε 2025

Ηλεκτροκίνηση: Στην Ελλάδα η AION του κινεζικού κολοσσού της GAC

Γιώργος Αλεξάκης
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Επίσημη είσοδο κάνει στην Ελληνική αγορά η GAC Aion που χτες με τον πλέον επίσημο τρόπο  έδωσε διαπιστευτήρια στα ΜΜΕ με τα μοντέλα της παρατεταγμένα σε ένα χώρο τέχνης δίπλα στην Πειραιώς 260.

Ετσι η κινεζική μάρκα, που ήρθε στη χώρα μας μέσω του εισαγωγέα των Toyota & Lexus (Inchcape Hellas), σηματοδοτεί την έναρξης της, με το V, ένα νέο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV.

Σημειώνεται ότι η GAC AION, θυγατρική του ομίλου GAC είναι επνασ από τους μεγαλύτερους αυτοκινητοβιομηχανικούς ομίλους της Κίνας που μαζί με αλλλους μπαίνουν δυναμικά στην Ευρώπη.

Η GAC (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) είναθ ίναι ένας όμιλος που βρίσκεται σταθερά στη λίστα Fortune Global 500 και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας. Διαθέτει πλήρες οικοσύστημα ανάπτυξης, παραγωγής και τεχνολογίας, ενώ έχει στο portfolio της επώνυμες συνεργασίες με ονόματα όπως η Honda και η Toyota στην Κίνα.

Από 29.990 ευρώ στην Ελλάδα το ηλεκτρικό GAC Aion V
Με βάση όσα αναφέρθηκαν το νέο GAC Aion V θα προσφέρεται σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις (Premium και Luxury),συνδυαστικά με επτά επιλογές χρωμάτων για το εξωτερικό και τρεις επιλογές διαμόρφωσης του εσωτερικού.

Το κόστος απόκτησης ξεκινάει από τις 29.990 ευρώ (έκδοση Premium), τιμή στην οποία περιλαμβάνεται έκπτωση 1.000 ευρώ από τη μάρκα, αλλά και η κρατική επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ύψους 3.000 ευρώ. Σε ότι αφορά τη δεύτερη έκδοση, Luxury, το κόστος απόκτησης ξεκινά από τις 36.900 ευρώ, ωστόσο χάρη στην έκπτωση της μάρκας (1.000 ευρώ), αλλά και την κρατική επιδότηση (3.000 ευρώ), το ποσό μειώνεται στις 32.900 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αγορά του GAC Aion Vσυνοδεύεται από ένα κουπόνι δωρεάν φόρτισης αξίας 300 ευρώ, αλλά και από ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο 4,9%.

Η βασική έκδοση Premium

Παράλληλα το GAC Aion V στην έκδοση Premium περιλαμβάνει: LED φώτα μπροστά και πίσω, ζάντες 19 ιντσών, ηλιοροφή, ράγες οροφής, θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού αλλά και θερμαινόμενο πίσω κάθισμα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών, οθόνη αφής για το infotainment 14,6 ιντσών, 9 ηχεία, αλλά και μία πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού και ασφάλειας.

Σημειώνεται πως στον τομέα της ασφάλειας το κινέζικο ηλεκτρικό SUV έχει λάβει και την κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων στις δοκιμές EuroNCAP.

Με 204 άλογα και αυτονομία έως 510 χλμ. το GAC Aion V

Το GAC Aion V έχει μήκος 4.605 χλστ., πλάτος 1.854 χλστ., ύψος 1.686 χλστ. και μεταξόνιο 2.775 χλστ.. Εξοπλίζεται με μπαταρία LFP 75,26 kWh, η οποία του προσφέρει αυτονομία 510 χιλιομέτρων.Όταν χρειαστεί φόρτιση, μπορεί να γίνει από 30%-80% σε 18 λεπτά με τη χρήση ταχυφορτιστή.

Αναφορικά με την ισχύ, το GAC Aion V διαθέτει ένα ηλεκτρικό μοτέρ, απόδοσης 204 ίππων και 210 Nm ροπής.

Με 8 χρόνια εγγύηση

Η αγορά του GAC Aion V συνοδεύεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο) για τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και από εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο) για την μπαταρία του.

Τον Μάρτιο του 2026 έρχεται και το Aion UT

Κλείνοντας, να σημειωθεί πως τον Μάρτιο του 2026, στην γκάμα της GAC Aion θα προστεθεί και το UT, ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 11:28
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