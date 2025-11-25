Πειραιώς: Άνω των €2 δισ. οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο

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Προσφορές άνω των 2 δισ. ευρώ συγκέντρωσε το 4ο πράσινο senior ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, που έχει εξαετή διάρκεια και ημερομηνία λήξης στις 2 Δεκεμβρίου του 2031.

Το ομόλογο υπερκαλύφθηκε κατά 4 φορές και το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3,4%.

Σημειώνεται πως η τράπεζα είχε στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από αυτή την έκδοση ώστε να χρηματοδοτήσει τα πράσινα assets του χαρτοφυλακίου της.

Μέσω του ομολόγου, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, η Πειραιώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τις πράσινες δραστηριότητες της τράπεζας όπως ανέφεραν αρμόδια στελέχη, καθώς και να ενισχύσει τη βάση του δείκτη MREL.

Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι Barclays, Bofa, Commerzbank CA- CIB, Deutsche Bank ΙΜΙ- Intesa Sao Paolo.