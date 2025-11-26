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Flexopack: Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2019
Αναλύσεις
17:43 - 26 Νοε 2025

Flexopack: Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2019

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε»  (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 31η Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) , το οποίο ανέρχεται (μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου , σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο) σε 0,06 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος ορίσθηκαν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 (record date).

Οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν από την παραπάνω ημερομηνία (31.12.2025).

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942).

Για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων και περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλέφωνο επικοινωνίας: + 210 6680000, κα Σταματίνα Γκινοσάτη).

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