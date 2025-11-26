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Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις 2.100 μονάδες, παρά το sell-off στην Intralot - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς
17:41 - 26 Νοε 2025

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις 2.100 μονάδες, παρά το sell-off στην Intralot - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Reporter.gr Newsroom
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Έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση ήταν αυτή της Τετάρτης (26/11) στο ΧΑ με παρόμοιο σχηματισμό με την χθεσινή (V shape και άνοδο από τις 12:00 και μετά) και τον ΓΔ να υπερβαίνει το ψυχολογικό όριο των 2100 μονάδων με τελικό κλείσιμο στα υψηλά ημέρας 2106 +0,94% με αυξημένο τζίρο στα 311 εκατ. ευρώ.

Σημερινός μοχλός της ανόδου οι τραπεζικές μετοχές (ΔΤΡ +2,47%) με ΕΤΕ +3,3%, ΕΥΡΩΒ +3,6% και ΠΕΙΡ +2,3% με την ΔΕΗ +2,3% σε νέο ιστορικό υψηλό στις παρυφές των 18 ευρώ και με το support της JP Morgan που ανεβάζει την τιμή στόχο στα 20,50, τον ΟΠΑΠ +0,9% προσπαθώντας να μην χάσει την άτυπη μάχη των κεφαλαιοποιήσεων με την ΔΕΗ και την ΑΡΑΙΓ πλησιάζοντας μετά από καιρό και πάλι τα 15 ευρώ.

Νέο ιστορικό υψηλό για τον ΤΙΤΑΝ +1,2% στα 45,60, θετικά τα διυλιστήρια ΜΟΗ +1,7 και ΕΛΠΕ +0,1%, υποχώρηση σε CENER -1.2%, AKTR -0,9%, BIO -1,5% και METLEN -0,9%.

Μικρότερα κέρδη στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΕΧΑΕ +3,3%, ΟΤΟΕΛ +1,6% μετά και την σύσταση αγοράς από την Eurobank Equities με τιμή στόχο στα 14,60, ΑΛΜΥ +0.2% και ΠΕΤΡΟ +0.7%, συνεχίζει το ράλι στην χαμηλή η ΥΚΝΟΤ +12% (πρ.ΚΥΡΙΟ) με πληροφορίες για πιθανές νέες κινήσεις στην αγορά της ναυτιλίας το επόμενο διάστημα.

Μεγάλο ξεπούλημα – και με τον δεύτερο μεγαλύτερο όγκο στην ιστορία της – στην ΙΝΛΟΤ -17% μετά από τις πληροφορίες για αύξηση της φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών στην Βρετανία και την εξ αυτού ανατιμολόγηση – προς τα κάτω – της αγοράς συνολικά, σε μια πραγματικά άτυχη συγκυρία για την μετοχή που πρόσφατα συγχωνεύθηκε με την Ballys International με αποτέλεσμα περίπου το 60% των πωλήσεων gaming του ενιαίου σχήματος να προέρχεται από την Βρετανική αγορά, εξέλιξη που πίεσε και την μετοχή της ΙΝΤΚΑ στο -5.8%. Σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης της ΙΝΛΟΤ η σημερινή ζημιά ξεπερνάει τα 400 εκ. σε απώλειες (!) ενώ παράλληλα λόγω μεγάλης στάθμισης στον FTSEM είχαμε μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις των τελευταίων ετών στον δείκτη (-4.9%).

Θετικές εκθέσεις από Pantelakis Sec. για ΓΕΚΤΕΡΝΑ με τιμή στόχο στα 31,30 ευρώ και ΦΡΛΚ με τιμή στόχο στα 5,50 ευρώ , ακόμα σημαντικότερη η – σπάνια – ταύτιση των εκτιμήσεων της Morgan Stanley με την JP Morgan θέτοντας το ΧΑ ως κορυφαία επιλογή στην ευρύτερη περιοχή (αναδυόμενες σε ανατολική & κεντρική Ευρώπη αλλά και ΜΑ) με την δεύτερη να θέτει ως to pick την ΠΕΙΡ.

Καταλυτική εξέλιξη για την αγορά η επάνοδος στα επίπεδα των 2100 μονάδων, με όλες τις ενδείξεις να συντείνουν ότι θα επιχειρηθεί το επόμενο διάστημα διάσπαση των υψηλών του Αυγούστου (2135 μονάδες).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 18:00
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