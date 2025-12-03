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Allwyn: Αγόρασε μετοχές του ΟΠΑΠ αξίας άνω των €10 εκατ.
Αναλύσεις
11:21 - 03 Δεκ 2025

Allwyn: Αγόρασε μετοχές του ΟΠΑΠ αξίας άνω των €10 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 2 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

- Την 1 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 278.143 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 17,7392 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 4.934.034,31 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

- Την 2 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 288.683 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0204 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.202.183,13 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

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