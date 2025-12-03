Allwyn: Αγόρασε μετοχές του ΟΠΑΠ αξίας άνω των €10 εκατ.

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.
- Την 1 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 278.143 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 17,7392 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 4.934.034,31 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).
- Την 2 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 288.683 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0204 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.202.183,13 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).
Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.