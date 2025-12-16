ΟΠΑΠ: Νέα αγορά μετοχών αξίας €4 εκατ. από την Allwyn

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.
Την 15 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 215.930 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,5238 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 3.999.844,13 ευρώ.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).