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Noval Property: Υψηλή επίδοση στο GRESB 2025 και επαναπιστοποίηση BREEAM In-Use για το Mare West
Αναλύσεις
10:21 - 18 Δεκ 2025

Noval Property: Υψηλή επίδοση στο GRESB 2025 και επαναπιστοποίηση BREEAM In-Use για το Mare West

Reporter.gr Newsroom
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Η Noval Property επιβεβαίωσε την Πέμπτη (18/12), μέσω ανακοίνωσή της, τη δέσμευσή της στις υπεύθυνες επενδύσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση, θεμελιώδεις πυλώνες που διαμορφώνουν τόσο τη στρατηγική της όσο και την εταιρική της κουλτούρα.

Οι αξίες αυτές αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, και στην επίδοσή της εταιρείας στην αξιολόγηση GRESB 2025, όπου συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καταγράφοντας σημαντική αύξηση στην βαθμολογία που καταρτίζει ο φορέας. To GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) αποτελεί έναν αναγνωρισμένο διεθνή δείκτη αναφοράς για τη βιωσιμότητα στον κλάδο ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές αξιόπιστα δεδομένα απόδοσης για παράγοντες που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη αξία των ακινήτων. Οι αξιολογήσεις ευθυγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, το εμπορικό πάρκο Mare West, στην Κόρινθο, επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα με το διεθνές πρότυπο BREEAM In-Use, αναβαθμίζοντας την αξιολόγησή του από το επίπεδο Good σε “Very Good” για το σύνολο του ακινήτου. Η πιστοποίηση BREEAM In-Use είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα που αξιολογεί την περιβαλλοντική απόδοση υφιστάμενων κτηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Εξετάζει τα χαρακτηριστικά του κτηρίου καθώς και τις πρακτικές διαχείρισής του, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την αύξηση της αξίας του ακινήτου. Στο Mare West εφαρμόζονται μετρήσιμες λύσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση νερού, τη διαχείριση αποβλήτων και τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η Noval Property συνεχίζει να επενδύει σε έργα που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και την κοινωνία, επιλέγοντας πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστική προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του αστικού ιστού.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 12:00
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