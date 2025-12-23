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Χρηματιστήριο: Βάζει πλώρη για τις 2.400 μονάδες
Αναλύσεις
09:35 - 23 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Βάζει πλώρη για τις 2.400 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,70% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2127,20 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 223,8 εκ. ευρώ. Οι αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών απασχόλησαν τη συνεδρίαση μέχρι τις 12μμ . Στη συνέχεια, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική πορεία καταγράφοντας μάλιστα ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2128, για να κλείσει στις δημοπρασίες ελαφρά χαμηλότερα. Με οδηγό τις τράπεζες και πολλά ακόμη blue chips (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Helleniq Energy, MOH, Jumbo, Κύπρου). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 3,512% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,42%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+3,61%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,12%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,86%), η Helleniq Energy (+1,72%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,05%), η ΜΟΗ (+2,47%), το Jumbo (+1,80%), η Κύπρου (+1,50%), ο Τιτάν (+1,51%) αλλά και την ΕΧΑΕ (+1,95%) με τον ΟΛΠ (+4,07%) από τις λοιπές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-1,12%), η Cenergy (- 2,64%), ο Ελλάκτωρ (-23,51%) και η Αβαξ (-1,91%). Απολογιστικά , 71 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Λίγες ημέρες πριν την ημερολογιακή ολοκλήρωση του 2025, συντελέστηκε η υπέρβαση των 2094-2111 μονάδων, ανοίγει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα, ακόμα και μέχρι τις 2400 μονάδες. Συγκρατημένη άνοδος στη Wall Street με στήριξη από τον τομέα της τεχνολογίας.

Στις $4.450 ανά ουγγιά η τιμή του χρυσού καταγράφοντας ρεκόρ ιστορικό ρεκόρ.

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