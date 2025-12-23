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Η METLEN ολοκληρώνει την εμβληματική συναλλαγή ΑΠΕ στη Χιλή με τη Glenfarne
Επιχειρήσεις
09:10 - 23 Δεκ 2025

Η METLEN ολοκληρώνει την εμβληματική συναλλαγή ΑΠΕ στη Χιλή με τη Glenfarne

Reporter.gr Newsroom
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Η METLEN Energy & Metals [PLC] (“METLEN”) ανακοινώνει την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του χρηματοοικονομικού κλεισίματος της πώλησης σημαντικού τμήματος του χαρτοφυλακίου της στη Χιλή. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τέσσερα φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 588 MW, τα οποία υποστηρίζονται από κατασκευασμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες («BESS») συνολικής χωρητικότητας 1.610 MWh.

Η συναλλαγή με την GAC RS Chile II SpA, θυγατρική της Glenfarne Group, LLC («Glenfarne»), η οποία υπεγράφη τον Απρίλιο του 2025, εντάσσεται στο παγκόσμιο Asset Rotation Plan της METLEN. Με την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, το συνολικό τίμημα ύψους 865 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, αντανακλά περαιτέρω τις ευκαιρίες δημιουργίας αξίας που αναδύονται στη Χιλιανή αγορά, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της METLEN στη λειτουργία υβριδικών έργων (φωτοβολταϊκά και συστήματα BESS).

Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Chairman της METLEN, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης αυτής της συναλλαγής, επεσήμανε ότι τα συνεγκατεστημένα έργα φωτοβολταϊκών και BESS θα διαμορφώσουν τον δρόμο για το μέλλον του παγκόσμιου Asset Rotation Plan της Εταιρείας. Με την ανάπτυξη νέων υβριδικών έργων, αλλά και μέσω της υβριδοποίησης υφιστάμενων φωτοβολταϊκών έργων, ο Τομέας Renewables & Energy Transition Platform της METLEN βρίσκεται σε μοναδική θέση για να αξιοποιήσει αυτές τις νέες και ταχέως αναπτυσσόμενες ευκαιρίες.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director, Renewables & Energy Transition Platform της METLEN, δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση αυτής της εμβληματικής συναλλαγής αναδεικνύει τις δυνατότητές μας στην υλοποίηση έργων στη Λατινική Αμερική, καθώς και τη μοναδική ικανότητα της METLEN να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση αξίας στην επενδυτική κοινότητα μέσω του Asset Rotation Plan. Με τη Χιλή να πρωτοπορεί στα μακράς διάρκειας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS), αξιοποιούμε τη γνώση μας σε ανάπτυξη, σχεδιασμό και κατασκευή, για να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία στο ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Η Glenfarne αποτελεί μακροχρόνιο και αξιόπιστο συνεργάτη της METLEN και η συναλλαγή αυτή αποτελεί επιστέγασμα μιας αναπτυξιακής πορείας, την οποία φιλοδοξούμε να επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς δραστηριότητας όπου υπάρχουν κοινά συμφέροντα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της Glenfarne, κ. Brendan Duval, δήλωσε: «Με αυτή την εξαγορά, η Glenfarne ενισχύει την τεχνολογική διαφοροποίηση των υποδομών της, προσθέτοντας δυναμικό αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και αυξάνει τη γεωγραφική και κεφαλαιακή της διαφοροποίηση. Η METLEN υπήρξε εξαιρετικός συνεργάτης καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής και η κοινή μας εστίαση στην ενεργειακή ασφάλεια και τη βιωσιμότητα δημιουργεί ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία στις δραστηριότητες της Glenfarne σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υποστηρίζει την απομόχλευση και ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ισχύ της METLEN στο τέλος του 2025, με εισροή που υπερβαίνει τα 800 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα αυτό δε, αναδεικνύει τη συνεπή υλοποίηση του Asset Rotation Plan της METLEN, καθώς επιτρέπει την κεφαλαιοποίηση της αξίας και την επανεπένδυση κεφαλαίων σε ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της Εταιρείας.

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