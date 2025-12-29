ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Citi για Metlen: Καταλύτης η πώληση χαρτοφυλακίου στη Χιλή - Τιμή στόχος τα €52
Αναλύσεις
11:16 - 29 Δεκ 2025

Citi για Metlen: Καταλύτης η πώληση χαρτοφυλακίου στη Χιλή - Τιμή στόχος τα €52

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H Citi σε ανάλυσή της θέτει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Metlen στα 52 ευρώ.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών της Metlen στη Χιλή, συνολικής αξίας 865 εκατ. δολαρίων, ελαφρώς υψηλότερης από τα 815 εκατ. δολάρια που είχαν ανακοινωθεί αρχικά τον Απρίλιο του 2025.

Η συναλλαγή είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 στα 815 εκατ. δολάρια, με ελαφρώς υψηλότερη αποτίμηση κατά το τελικό κλείσιμο της συναλλαγής. Τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν ηλιακή ισχύ 588 MW και δυναμικό αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) 1.610 MWh, καθιστώντας τη συναλλαγή μία από τις σημαντικότερες κινήσεις rotation περιουσιακών στοιχείων για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας.

Επισημαίνουμε ότι, με έσοδα άνω των 0,8 δισ. δολαρίων, η εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει ουσιαστική μείωση του καθαρού της δανεισμού στο τέλος του 2025.

Παραμένουμε «άνετοι» με τις εκτιμήσεις μας για EBITDA 2025 ύψους 1,15 δισ. ευρώ (εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων), γράφουν οι αναλυτές. Με την υλοποίηση του rotation περιουσιακών στοιχείων και την πιθανή μείωση του χρέους, θεωρούμε ότι η επέκταση της αλουμίνας, η έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας βασικών μετάλλων και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη ηλιακών έργων και BESS αποτελούν πιθανούς καταλύτες για το 2026. Διατηρούμε σύσταση «αγορά».

Θεωρούμε ότι ο τομέας των μετάλλων της Metlen θα αποτελέσει βασικό παράγοντα κερδοφορίας το 2026, με τις τιμές του αλουμινίου να παραμένουν ισχυρές. Επιπλέον, η εταιρεία αναμένεται να σημειώσει πρόοδο στην επέκταση της αλουμίνας, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου.

Εκτιμούμε ότι η επιτυχής εξασφάλιση ευρωπαϊκής επιδότησης για το έργο θα αποτελέσει σημαντικό καταλύτη. Η Μetlen υλοποιεί την κατασκευή πιλοτικής μονάδας για την ανάκτηση βασικών μετάλλων, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2026, και η επιτυχής βιομηχανική κλίμακα παραγωγής από την πιλοτική μονάδα θα είναι κρίσιμη.

Αξιο λόγου ότι η Citi επισημαίνει ότι ο τομέας των μετάλλων θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό μοχλό για το «bull case» σενάριο που ανεβάζει την τιμή στόχο στα 80 ευρώ/μετοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι αγρότες κλείνουν και παρακαμπτήριες οδούς σε Νίκαια, Μάλγαρα και Μπράλο
Ειδήσεις

Οι αγρότες κλείνουν και παρακαμπτήριες οδούς σε Νίκαια, Μάλγαρα και Μπράλο

Χρηματιστήριο: Άνοιξε δρόμο για υψηλότερα επίπεδα, προοπτικά μέχρι τις 2400 μονάδες
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Άνοιξε δρόμο για υψηλότερα επίπεδα, προοπτικά μέχρι τις 2400 μονάδες

Προϋπολογισμός 11μηνο: Άγγιξαν τα €65 δισ. τα έσοδα από φόρους - €12,7 δισ. πρωτογενές πλεόνασμα
Οικονομία

Προϋπολογισμός 11μηνο: Άγγιξαν τα €65 δισ. τα έσοδα από φόρους - €12,7 δισ. πρωτογενές πλεόνασμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αναλύσεις

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80
Αναλύσεις

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ