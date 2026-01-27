ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Finance - ΑΧΙΑ: Ανεβάζει τον πήχη στα 44,2 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σημαντικά περιθώρια ανόδου
Αναλύσεις
15:20 - 27 Ιαν 2026

Alpha Finance - ΑΧΙΑ: Ανεβάζει τον πήχη στα 44,2 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σημαντικά περιθώρια ανόδου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην έκδοση της πρώτης έκθεσης ως μέλος του Ομίλου της Alpha Bank και σε συνεργασία με την ομάδα Research της Alpha Finance, η ΑΧΙΑ Ventures Group ανεβάζει την τιμή στόχο για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα € 44.20 ανά μετοχή αντικατοπτρίζοντας τις θετικές προοπτικές του ομίλου ιδιαίτερα όσο αφορά το κομμάτι των Παραχωρήσεων.

Για την ΑΧΙΑ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στο αρχικό στάδιο του κύκλου των Παραχωρήσεων του ομίλου καθώς τα περίπου € 1.9 δισ. ιδίων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί σε αυτά τα έργα μόλις έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την παραχώρηση της Εγνατία Οδού που αποτελεί βασικό παράγοντα για την αναθεώρηση της αποτίμησής. Η έναρξη λειτουργίας αυτής της παραχώρησης πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κατέχει το 90% της Κ/Ξ. Η Εγνατία Οδός εκτιμάται ότι θα αποδώσει μερισματικές διανομές περίπου € 5.0 δισ. καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης (35 χρόνια), έναντι περίπου € 3.4 δισ. για την Αττική Οδό (25 χρόνια), ενώ το τίμημα της Εγνατίας ήταν € 1.27 δισ. έναντι € 3.27 δισ. για την Αττική Οδό.

Επιπλέον, νέες παραχωρήσεις θα αρχίσουν να αποδίδουν σταδιακά τα επόμενα έτη. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ήδη εξασφαλισμένων έργων, σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης. Η κατασκευή του Αεροδρομίου Καστελίου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027, ενώ η εταιρεία είναι προτιμητέος επενδυτής και αναμένεται να αναλάβει τη σύμβαση παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) το προσεχές διάστημα. Οι εργασίες στο Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η συμφωνία για την απόκτηση του 50% της Αμφιλοχίας (700MW υδροηλεκτρικός σταθμός αντλησιοταμίευσης, ένα από τα ελάχιστα έργα αυτού του τύπου στην Ευρώπη την τελευταία 20ετία) αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξάμηνου του 2026.

Η έκθεση τονίζει ότι πέρα από τις υφιστάμενες δραστηριότητες των Παραχωρήσεων, η ανάπτυξη της κερδοφορίας του ομίλου θα βοηθηθεί επίσης από το Κατασκευαστικό βραχίονα με το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο (€ 9.2 δισ) καθώς και από τη συνεργασία με τη Motor Oil που ενισχύει τη θέση της νέας εταιρείας στη εγχώρια αγορά ενέργειας.

Η ΑΧΙΑ εκτιμά ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει στην διάθεση της «πυρομαχικά» άνω των € 1.5 δισ. για νέα έργα μέσα στην επόμενη πενταετία. Με καθαρό εταιρικό (recourse) δανεισμό περίπου € 400 εκατ., μετά την εξόφληση του τιμήματος Εγνατίας, αναμενόμενες διανομές άνω των € 800 εκατ. στα επόμενα πέντε χρόνια και διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, προκύπτει εκτιμώμενη επενδυτική ισχύς περίπου € 1.5 δισ. Ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός του ομίλου αναμένεται να κορυφωθεί το 2025 μετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας (εκτιμώμενο Net Debt/EBITDA 7.4x), υποχωρώντας σταδιακά στο 4.8x μέχρι το 2029.

Η εκτίμηση είναι για ενίσχυση του προσαρμοσμένου EBITDA του ομίλου από € 607 εκατ. το 2025 σε € 770 εκατ. το 2029, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται στο ίδιο διάστημα από € 138 εκατ. σε € 313 εκατ. Η ΑΧΙΑ αναφέρει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά υψηλά, ωστόσο θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση αποτυπώνει κυρίως τα λειτουργούντα assets και όχι τις παραχωρήσεις και τα έργα που ήδη υλοποιούνται ή έχουν συμφωνηθεί και θα αρχίσουν να δημιουργούν ροές στο προσεχές διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της Εγνατίας Οδού.

Επικαιροποιώντας την αποτίμηση της, η AXIA υπολογίζει την συνολική αξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα € 4.57 δισ. και την νέα τιμή-στόχο στα € 44.2 ανά μετοχή που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 37,6% από τα τρέχοντα επίπεδα (κλείσιμο 23/01). Η σύσταση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει BUY.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55
Επιχειρήσεις

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 16:30

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ