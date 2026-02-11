ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Moody’s: Σταθερό outlook για την Allwyn - Θετική η συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ
Αναλύσεις
15:48 - 11 Φεβ 2026

Moody’s: Σταθερό outlook για την Allwyn - Θετική η συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την αξιολόγηση Ba2 για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (CFR) της Allwyn, καθώς και την αξιολόγηση πιθανότητας αθέτησης Ba2-PD (PDR), επιβεβαίωσε η Moody’s, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις προοπτικές.

Η απόφαση έρχεται στον απόηχο της πρόθεσης της εταιρείας να αντλήσει περίπου 460 εκατ. ευρώ μέσω πρόσθετου δανεισμού, προκειμένου να χρηματοδοτήσει πλήρως τις πληρωμές σε μετρητά προς τους μετόχους του ΟΠΑΠ που άσκησαν δικαιώματα εξόδου στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης.

Σύμφωνα με τη Moody’s, ο δείκτης ακαθάριστου χρέους προς EBITDA, προσαρμοσμένος με βάση τη μεθοδολογία του οίκου, αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 4,6x και 4,9x έως τα τέλη του 2026, υπερβαίνοντας το όριο των 4,25x που έχει τεθεί ως σημείο πιθανής υποβάθμισης.

Παρά την προσωρινή επιδείνωση της μόχλευσης, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης βασίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

  • στα σημαντικά διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα και στη δυνατότητα παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών,
  • στην εκτίμηση ότι οι πιστωτικοί δείκτες θα επανέλθουν σε επίπεδα συμβατά με την τρέχουσα αξιολόγηση έως το τέλος του 2027,
  • και στην άποψη ότι η συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ ενισχύει συνολικά το επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό προφίλ της Allwyn, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και τη χρηματοοικονομική πολιτική.

Το πιστωτικό προφίλ

Η Moody’s επισημαίνει ότι η Allwyn διατηρεί ισχυρή παρουσία στον τομέα των λοταριών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ανθεκτικότητα εσόδων και κερδοφορίας σε σχέση με άλλες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών. Παράλληλα, διαθέτει σημαντικά μερίδια αγοράς και γεωγραφική διαφοροποίηση.

Ωστόσο, αρνητικοί παράγοντες παραμένουν η αυξημένη μόχλευση, οι αναμενόμενες αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές βραχυπρόθεσμα και η σχετικά συγκεντρωμένη μετοχική δομή.

Παράγοντες ESG και εταιρική διακυβέρνηση

Η άντληση νέου χρέους ύψους 460 εκατ. ευρώ για την εξαγορά μετοχών από μετόχους που διαφώνησαν με τη συγχώνευση περιορίζει προσωρινά την ικανότητα της εταιρείας να απορροφήσει πιθανές αρνητικές εξελίξεις. Επιπλέον, η καθαρή μόχλευση απομακρύνεται από τον στρατηγικό στόχο του 2,5x.

Παρόλα αυτά, η Moody’s εκτιμά ότι το ιστορικό επιτυχημένης υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων από τη διοίκηση της Allwyn θα επιτρέψει ταχεία βελτίωση των βασικών δεικτών μετά το 2026.

Ισχυρή ρευστότητα

Η ρευστότητα της εταιρείας χαρακτηρίζεται καλή. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η Allwyn διέθετε 1,6 δισ. ευρώ σε διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς και 1,18 δισ. ευρώ σε αχρησιμοποίητες πιστωτικές γραμμές. Από αυτά, 1,18 δισ. ευρώ ήταν διαθέσιμα σε επίπεδο ομίλου και 850 εκατ. ευρώ στη μητρική.

Η εταιρεία αναμένεται να συνεχίσει να παράγει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές πριν από μερίσματα, αν και μειωμένες λόγω της ανανέωσης της ιταλικής άδειας, κόστους περίπου 450 εκατ. ευρώ. Μετά τις διανομές, οι ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα είναι έντονα αρνητικές το 2026 (περίπου -550 εκατ. ευρώ), για να επανέλθουν σε ισχυρά θετικά επίπεδα από το 2027.

Ο οίκος αναμένει επίσης ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να τηρεί τους χρηματοοικονομικούς όρους των τραπεζικών της δανείων.

Σταθερές προοπτικές

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμηση ότι η μόχλευση και η δημιουργία ταμειακών ροών θα βελτιωθούν ουσιαστικά μετά το 2026, χάρη στην αύξηση της κερδοφορίας και τον περιορισμό των επενδύσεων. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η προσήλωση της Allwyn στη χρηματοοικονομική πειθαρχία μετά τη μετατροπή της σε εισηγμένη εταιρεία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία
Αναλύσεις

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Η Allwyn Hellas γιόρτασε τα 10 χρόνια του προγράμματος Forward με 100 επιχειρήσεις στην οικογένειά του
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Allwyn Hellas γιόρτασε τα 10 χρόνια του προγράμματος Forward με 100 επιχειρήσεις στην οικογένειά του

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Έντονη αντίδραση Άγκυρας για τη Γενοκτονία Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:20

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Οικονομία
19/05/2026 - 16:17

ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Magazino
19/05/2026 - 16:17

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:13

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Πολιτική
19/05/2026 - 16:08

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:48

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ