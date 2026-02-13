Eurobank Equities: Σύσταση buy και τιμή στόχο στα 56,2 ευρώ για Metlen
12:27 - 13 Φεβ 2026

Eurobank Equities: Σύσταση buy και τιμή στόχο στα 56,2 ευρώ για Metlen

Reporter.gr Newsroom
Η Eurobank Equities διατηρεί τη σύσταση «buy» για τη Metlen, αναθεωρώντας ωστόσο την τιμή-στόχο στα 56,2 ευρώ από 62 ευρώ προηγουμένως. Όπως επισημαίνει, παρά το πλήγμα στην αξιοπιστία που προκάλεσε το πρόσφατο profit warning, τα θεμελιώδη μεγέθη και η βασική κερδοφορία του ομίλου παραμένουν ισχυρά.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η μεσοπρόθεσμη δυναμική των βασικών δραστηριοτήτων δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά. Με βάση τη νέα αποτίμηση, η τιμή-στόχος των 56,2 ευρώ συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 55,6% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο στα 36,12 ευρώ, ποντάροντας σε σταδιακή αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Το profit warning και η αναθεώρηση στο EBITDA του 2025

Η Metlen προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα σε profit warning, μειώνοντας την πρόβλεψη για το EBITDA του 2025 κατά περίπου 25%, στα επίπεδα των 750 εκατ. ευρώ. Η αναθεώρηση συνδέεται με υπερβάσεις στο κόστος της μονάδας M Power Projects (MPP), καθώς και με καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τριών asset rotation συναλλαγών.

Στον τομέα MPP, η διοίκηση ανέφερε απρόβλεπτες αυξήσεις κόστους και καθυστερήσεις σε επιλεγμένα έργα, με αφετηρία το έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο και την αναγνώριση πρόσθετων υπερβάσεων κατά τη διαδικασία κλεισίματος του τέταρτου τριμήνου και της χρήσης 2025. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι τα προβλήματα περιορίζονται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα και δεν επηρεάζουν τους βασικούς τομείς Ενέργειας, Μεταλλουργίας ή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα έργα που επηρεάζονται αναμένεται να ολοκληρωθούν με αναθεωρημένους προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα, ενώ έχουν ήδη ενισχυθεί οι διαδικασίες ελέγχου και η παρακολούθηση έργων σε τριμηνιαία βάση, ιδίως μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η βραχυπρόθεσμη επίδραση

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι:

Η κερδοφορία του 2025 θα επανεκτιμηθεί σημαντικά χαμηλότερα, ενώ και οι προβλέψεις για το 2026 πιθανότατα θα αναθεωρηθούν προς τα κάτω σε μονοψήφιο ποσοστό σε επίπεδο EBITDA, λόγω περιορισμένης συνεισφοράς της MPP και χρονικών μετατοπίσεων στις πωλήσεις έργων ΑΠΕ.

Οι επενδυτές είναι πιθανό να αποδώσουν ελάχιστη ή μηδενική αξία στη δραστηριότητα MPP έως ότου αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην εκτέλεση των έργων.

Το επεισόδιο δημιουργεί προσωρινό πλήγμα αξιοπιστίας, καθώς η αγορά θα αναζητήσει αποδείξεις ότι οι μηχανισμοί ελέγχου κόστους και διαχείρισης έργων έχουν σταθεροποιηθεί.

Όσον αφορά τον κίνδυνο νέων ζημιών στη MPP, η Eurobank Equities εκτιμά ότι είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι τα βασικά προβληματικά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά περίπου 75%-80%. Ενδεχόμενες επιπλέον καθυστερήσεις αναμένεται να έχουν σχετικά περιορισμένη επίδραση στα αποτελέσματα.

Αναθεώρηση των εκτιμήσεων

Η χρηματιστηριακή αναθεωρεί τις προβλέψεις της για το 2025 σύμφωνα με το νέο guidance της εταιρείας και μειώνει τις εκτιμήσεις για το EBITDA την περίοδο 2026-2027 κατά περίπου 7% και 3% αντίστοιχα. Στις νέες προβλέψεις δεν περιλαμβάνεται πλέον συνεισφορά από τη MPP, ενώ έχουν γίνει προσαρμογές στο timing των πωλήσεων έργων ΑΠΕ και στις εκτιμήσεις για τα μέταλλα και τις ενεργειακές δραστηριότητες.

Η MPP αντιπροσώπευε λιγότερο από το 5% του EBITDA του ομίλου στις προηγούμενες προβλέψεις για τα έτη 2026-2027, γεγονός που σημαίνει ότι το επενδυτικό story της Metlen εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στις βασικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή της αγοράς αναμένεται να στραφεί στην υλοποίηση της στρατηγικής asset rotation, η οποία μπορεί να αποτελέσει τον πιο αξιόπιστο δρόμο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επαναξιολόγηση (re-rating) της μετοχής.

