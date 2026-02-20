Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers – Άντλησε €250 εκατ. με επιτόκιο 3,75%
21:07 - 20 Φεβ 2026

Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers – Άντλησε €250 εκατ. με επιτόκιο 3,75%

Reporter.gr Newsroom
Με ισχυρή υπερκάλυψη 1,75 φορές ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Capital Clean Energy Carriers, με την εταιρεία να αντλεί 250 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολογιών, επιτοκίου 3,75%.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 20.02.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €438,42 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,75 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,75% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,75% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 21:12
