Τραμπ: Επιβάλλει παγκόσμιο δασμό 10% μετά την… ήττα του στο Ανώτατο Δικαστήριο

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους σχολίασε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύοντας ευθείες βολές κατά των Δημοκρατικών και υπερασπιζόμενος την πολιτική του στο εμπόριο και την οικονομική εθνική ασφάλεια.

Ο πρόεδρος έκανε λόγο για «απογοητευτική απόφαση», υποστηρίζοντας ότι το Δικαστήριο «δεν είχε το θάρρος να κάνει το σωστό για τη χώρα μας». Όπως είπε, «όταν διαβάστε τις γνωμοδοτήσεις, δεν υπάρχει καμία διέξοδος στο να εκφράσει κανείς αντιρρήσεις στην επιβολή δασμών. Χώρες που για χρόνια μας εκμεταλλεύονταν είναι χαρούμενες και χορεύουν στους δρόμους, αλλά δεν θα είναι για πολύ».

Στρέφοντας τα πυρά του στους πολιτικούς του αντιπάλους, δήλωσε: «Οι Δημοκρατικοί είναι εναντίον κάθε πράξης που κάνει τις ΗΠΑ δυνατές και μεγάλες ξανά και απεχθάνονται το έθνος μας. Υπάρχει θέμα με την πίστη τους. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι πολιτικά ορθοί – αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές ακόμη και με μέλη του Δικαστηρίου. Τι ντροπή. Στην πραγματικότητα είναι ηλίθιοι και ευθυγραμμίζονται με τους ριζοσπάστες αριστερούς Δημοκρατικούς».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι «το Ανώτατο Δικαστήριο ταυτίζεται με ξένα συμφέροντα και μικρά κινήματα που δεν απηχούν τον λαό μας», προσθέτοντας πως «τα μικρά κινήματα φωνάζουν και οι δικαστές τους φοβήθηκαν». Τόνισε ότι «η υπόθεση αφορά την οικονομική εθνική ασφάλεια και είναι κρίσιμη για τη χώρα μας», ενώ σημείωσε πως «δεν ήθελα να επηρεάσω την απόφαση του Δικαστηρίου, τους καταλαβαίνω, ήθελα να κάνω το καλό παιδί».

Ανακοίνωσε ακόμη ότι ότι θα υπογράψει διατάγματα με στόχο την επαναφορά δασμών βάσει διαφορετικών νομικών εξουσιοδοτήσεων.

Ανέφερε ότι θα αξιοποιήσει μία δέσμη εμπορικών αρμοδιοτήτων, γνωστή ως Άρθρο 122, προκειμένου να επιβάλει έναν οριζόντιο, παγκόσμιο δασμό 10%. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το πλαίσιο του Άρθρου 301 για να κινήσει έρευνες σχετικά με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη νομική βάση για την επιβολή νέων στοχευμένων δασμών σε συγκεκριμένες χώρες ή προϊόντα.

Αναφερόμενος στην οικονομία, είπε: «Τα χρηματιστήριά μας σκίζουν. Δείτε τον Dow και τον S&P, έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ χάρη σε εμάς, και το καταφέραμε μέσα σε έναν χρόνο. Οι Νομπελίστες Οικονομίας έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε ούτε σε τέσσερα χρόνια – εμείς το κάναμε σε ένα».

Παράλληλα, διεύρυνε το πεδίο της επιχειρηματολογίας του σε ζητήματα που αφορούν τους... πολέμους που - κατά τον ίδιο - τερμάτισε: «Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους, όπως την Ινδία με το Πακιστάν που είχαν και πυρηνικά. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός είπε στο Συμβούλιο Ειρήνης πως έσωσα 35.000 ζωές».

Ειδικά για τους δασμούς, επέμεινε ότι «αυξάνουν την ασφάλειά μας» και ότι «τους χρησιμοποίησα ως ποινή για τα δηλητήρια που μας έστελναν». Διαμήνυσε δε ότι «οι δασμοί δεν θα φύγουν – θα τους πάρουμε ακόμη και με αυτή την απόφαση. Αναπτύσσουμε εναλλακτικές για τους δασμούς που απέρριψε το Δικαστήριο. Για να δείτε πόσο γελοία είναι η απόφαση, δεν με αφήνουν να χρεώσω ούτε ένα δολάριο. Υποτίθεται για να προστατεύσουν άλλες χώρες, αλλά εμείς προστατεύουμε τις ΗΠΑ».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος πρόσθεσε: «Αν θέλω, μπορώ να καταστρέψω το εμπόριο και μια χώρα και να επιβάλω εμπάργκο. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά όχι να χρεώνω ένα δολάρια; Μου επιτρέπεται να καταστρέφω χώρες αλλά όχι να τις χρεώνω; Σκεφτείτε πόσο χαζό είναι αυτό. Μπορώ να πετάξω επιχειρήσεις εκτός χώρας. Είναι μια κακή απόφαση, αλλά έχουμε ισχυρές εναλλακτικές».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «η χώρα μας είναι η πιο καυτή αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι «ήταν μια νεκρή χώρα υπό την επιρροή ενός ανίκανου προέδρου. Εγώ αλλάζω την κατεύθυνση. Έπρεπε να το κάνω νωρίτερα».

Παρά την απόφαση, εμφανίστηκε βέβαιος ότι διατηρεί ισχυρές εξουσίες: «Μπορώ να επιβάλω κι άλλους δασμούς. Η απόφαση δεν μπορεί να με αποτρέψει. Στην πραγματικότητα, έκανε την εξουσία του προέδρου πιο δυνατή για να επιβάλλει δασμούς».

Κατηγόρησε εκ νέου τους Δημοκρατικούς ότι «αντιτίθενται μόνο για ετεροπροσδιορισμό» και ότι «θέλουν να αλώσουν το Δικαστήριο και να βλάψουν τη χώρα μας». Όπως είπε, «εμείς θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τη χώρα μας και αυτές οι πολιτικές θα ενισχυθούν χάρη στην απόφαση».

Κλείνοντας, τόνισε: «Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν κατήργησε τους δασμούς, αλλά μόνο ένα μέρος τους. Γενικά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Πριν από εμένα, κανένας πρόεδρος δεν είχε το θάρρος να επιβάλλει δασμούς σε χώρες που για δεκαετίες μας έβλαπταν. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές. Θα κάνουμε έρευνες για αθέμιτες πρακτικές άλλων χωρών εναντίον μας. Σας ευχαριστώ και ας κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά. Δεν παρατώ το MAGA, συνεχίζουμε».

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να συνεργαστεί με το Κογκρέσο για την επιβολή των εκτεταμένων δασμών που επιθυμεί, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση.

«Δεν χρειάζεται», δήλωσε. «Έχω το δικαίωμα να επιβάλλω δασμούς».