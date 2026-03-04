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ΧΑ: Πιθανή ανοδική αντίδραση με στόχο τις 2100 μονάδες
Αναλύσεις
10:24 - 04 Μαρ 2026

ΧΑ: Πιθανή ανοδική αντίδραση με στόχο τις 2100 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 5,75% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2074,42 μονάδες.  

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 679,6 εκ. ευρώ (πακέτα 124,6 εκ. ευρώ).

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με πωλήσεις του συνόλου των τίτλων υψηλής και μεσαία κεφαλαιοποίησης οδήγησαν άμεσα το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καθώς η ρητορική Τραμπ οδήγησε στην εκτίμηση ότι οι πολεμικές συγκρούσεις δεν θα λήξουν σύντομα.

Η προσπάθεια συγκράτησης του ΓΔ περί τις 2100 μονάδες ολοκληρώθηκε περί τις 15.30μμ καθώς στη συνέχεια το κύμα των πωλητών επανήλθε οδηγώντας το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2166 μονάδων, για να κλείσει στις δημοπρασίες λίγο ψηλότερα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,461% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν.

Έτσι, απώλειες κατέγραψε η Alpha Bank (-8,29%), η Eurobank (-7,81%), η Crediabank (-6,67%), η ΔΕΗ (- 6,25%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-8,51%), η Lamda (-6,67%), η ΕΛΧΑ (-12,38%), η Optima (-7,07%), η ΜΟΗ (-6,62%), το ΔΑΑ (-6,13%), η Cenergy (-7,94%), ο Τιτάν (-5,63%), η Aegean (-7,37%), η ΕΥΔΑΠ (-6,88%) και η Intrakom (-8,95%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε από τη μικρή κεφαλαιοποίηση η Προοδευτική (+9,94%). Απολογιστικά, 4 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 114 εκείνων που υποχώρησαν.

H Cenergy και η Lamda Development ανακοινώνουν σήμερα τα ετήσια αποτελέσματά τους ενώ ο ΟΔΔΗΧ προχωρεί σε δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων.

Η Κύκλος Χρηματιστηριακή βλέπει πιθανή ανοδική αντίδραση του ΓΔ σε συνέχεια της διήμερης υποχώρησης με τις 2100 μονάδες να αποτελούν το εγγύτερο επίπεδο.

Επιχειρηματικά νέα

Στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα το 9,7% της ΕΥΔΑΠ: Έγιναν πακέτα συνολικής αξίας 103,4 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν αντίτιμο 10 ευρώ ανά μετοχή. Αγοραστής σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο όμιλος του Γιώργου Περιστέρη που απέκτησε το ποσοστό του John Paulson.

Aegean: Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της δίνει σε έκθεσή της η Barclays, μετά και τα νέα δεδομένα με την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου. Mειώνει την τιμή-στόχο στα 15,7 από 16,6 ευρώ, περιθώριο ανόδου άνω του 15%.

Noval Property: Προβλέπει έσοδα από μισθώματα €41,5 - 43,5 εκ. ευρώ φέτος (από €37,8 εκ. το 2025) και λειτουργική κερδοφορία €28-30 εκ. (από €26,2 εκ). Προς μέρισμα €0,07/μετχ.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 2025 ανήλθαν στα €3.614,5 εκ., αυξημένες κατά 5,1%.Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,6%. Oργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 236,0 εκατ. ευρώ και ενοποιημένα κέρδη μ.φ. ανήλθαν σε 109,5 εκατ. ευρώ (στο ίδιο επίπεδο πέρσι). Διανομή μερίσματος ύψους €0,11/μετχ. Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €659,2 εκ., έναντι €723,1 εκ.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,7% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιανουάριο από 7,9% το Δεκέμβριο. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 369.146 άτομα.

Eurostat: Στο 3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο. Στο 1,9% στην ευρωζώνη, από 1,7% έναν μήνα πριν, υποστηρίζοντας τη στάση της ΕΚΤ ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων.

ΙΟΒΕ: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώνεται τον Φεβρουάριο, καθώς διαμορφώνεται στις 107,7 μονάδες, από 105,4 μονάδες τον Ιανουάριο. H βελτίωση προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

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