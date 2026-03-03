Eurostat: Στο 3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Φεβρουάριο - Στο 1,9% στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 1,9% τον Φεβρουάριο του 2026, από 1,7% τον Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,7%.
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο τομέας των υπηρεσιών αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενος από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,7%, σε σύγκριση με 0,4% τον Ιανουάριο) και την ενέργεια (-3,2%, σε σύγκριση με -4,0% τον Ιανουάριο).