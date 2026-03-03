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Eurostat: Στο 3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Φεβρουάριο - Στο 1,9% στην Ευρωζώνη
Οικονομία
12:20 - 03 Μαρ 2026

Eurostat: Στο 3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Φεβρουάριο - Στο 1,9% στην Ευρωζώνη

Reporter.gr Newsroom
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Επιτάχυνση κατέγραψε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Φεβρουάριο. Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία (flash estimate) της Eurostat, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 3%, από 2,9% τον Ιανουάριο, ενώ στο ίδιο επίπεδο (3%) είχε κινηθεί και τον Φεβρουάριο του 2025. Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2%, καταγράφοντας ήπια άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 1,9% τον Φεβρουάριο του 2026, από 1,7% τον Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,7%.

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Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο τομέας των υπηρεσιών αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενος από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,7%, σε σύγκριση με 0,4% τον Ιανουάριο) και την ενέργεια (-3,2%, σε σύγκριση με -4,0% τον Ιανουάριο).

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 12:22
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