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ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Καθαρά κέρδη €109,5 εκατ. το 2025 - Μέρισμα €0,11
Ανακοινώσεις
20:37 - 03 Μαρ 2026

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Καθαρά κέρδη €109,5 εκατ. το 2025 - Μέρισμα €0,11

Reporter.gr Newsroom
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Διατήρηση ισχυρών μεγεθών που οδηγούν σε περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας ανακοίνωσε για το 2025 η ElvalHalcor, θυγατρική της Viohalco.

Κύρια οικονομικά στοιχεία

• Ανθεκτικότητα με οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 236,0 εκατ. ευρώ έναντι 237,5 εκατ. ευρώ το 2024.

• Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 38,1 εκατ. ευρώ από τις 31.12.2024.

• Μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά 20,0% ή κατά 9,0 εκατ. ευρώ το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

• Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,6% έναντι του 2024 που οδηγείται κυρίως από τον κλάδο αλουμινίου, παρά τις συνθήκες αστάθειας που δημιούργησαν η επιβολή δασμών, οι αυξημένες τιμές μετάλλων και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο σε σύγκριση με ένα ασθενές πρώτο εξάμηνο του 2024, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 επηρεάστηκε από την επιβολή δασμών στις εισαγωγές προϊόντων αλουμινίου και χαλκού στις Η.Π.Α., από διαταραχές στις αγορές scrap, από τις επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας και τα γενικότερα πληθωριστικά κόστη. Οι παράγοντες αυτοί οδήγησαν σε ένα ασθενέστερο δεύτερο εξάμηνο, ιδιαίτερα στον κλάδο του χαλκού. Παρόλα αυτά η κερδοφορία του έτους στο σύνολό του παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του 2024.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 2025 ανήλθαν σε 3.614,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,1% σε σύγκριση με 3.438,5 εκατ. ευρώ το 2024, οδηγούμενες από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων και τις υψηλότερες τιμές στο LME. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτελέσματα μετάλλου και λοιπά έκτακτα κέρδη και ζημίες (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία του Ομίλου, εμφάνισαν οριακή μείωση κατά 0,6% και διαμορφώθηκαν στα 236,0 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 237,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το δυσμενές μείγμα πωλήσεων και οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία του Ομίλου. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τα κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 226,1 εκατ. ευρώ, έναντι 242,7 εκατ. ευρώ το 12Μ’24.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME κατέγραψαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης, την οποία ακολούθησε αποκλιμάκωση στα τέλη Μαρτίου και ταχεία άνοδο τον Δεκέμβριο, μετά από αισιόδοξες προσδοκίες. Επιπρόσθετα, η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε σε 2.333 ευρώ ανά τόνο το 12Μ’25, έναντι 2.236 ευρώ ανά τόνο το 12Μ’24, αυξημένη κατά 4,3%. Η μέση τιμή του χαλκού ανήλθε σε 8.801 ευρώ ανά τόνο, έναντι 8.454 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 4,1%, ενώ η μέση τιμή του ψευδαργύρου διαμορφώθηκε σε 2.543 ευρώ ανά τόνο το 12Μ’25, έναντι 2.569 ευρώ ανά τόνο το 12Μ’24, καταγράφοντας μείωση 1,0%.

Η σταθερή κερδοφορία και οι στοχευμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες οδήγησαν σε σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου σε ετήσια βάση, κατά 38,1 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή, σε συνδυασμό με τη θετική επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων, συνέβαλε σε μείωση κατά 20,0% του καθαρού χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, το οποίο ανήλθε σε 35,9 εκατ. ευρώ για το 12Μ’25, έναντι 44,9 εκατ. ευρώ το 12Μ’24. Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 659,2 εκατ. ευρώ, έναντι 723,1 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 605,3 εκατ. ευρώ από 643,5 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο. Παρότι η διαχείριση κεφαλαίου κίνησης παραμένει βασική προτεραιότητα και για τους δύο κλάδους, η άνοδος των τιμών LME και οι προκλήσεις στην αγορά των πρώτων υλών οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα το κεφάλαιο κίνησης.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 109,5 εκατ. ευρώ το 12Μ’25, στο ίδιο επίπεδο με το 12Μ’24, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 103,4 εκατ. ευρώ το 12Μ’25 (ή 0,2761 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 103,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (ή 0,2752 ευρώ ανά μετοχή). Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία διένειμε μέρισμα ύψους 33,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 125% σε σύγκριση με το 2024. Η μείωση του καθαρού δανεισμού και η ισχυρή κερδοφορία του Ομίλου επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή το 2026.

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