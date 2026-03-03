ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα το Φεβρουάριο

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώνεται τον Φεβρουάριο, καθώς διαμορφώνεται στις 107,7 μονάδες, από 105,4 μονάδες τον Ιανουάριο. Οπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, η βελτίωση προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο εξασθένισε ήπια τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής επιδείνωσης των προσδοκιών στις Υπηρεσίες και σε μικρότερο βαθμό στις Κατασκευές. Παράλληλα, οι προσδοκίες στη Βιομηχανία και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ εκείνες στο Λιανικό εμπόριο συνέχισαν να κινούνται ανοδικά. Πιο συγκεκριμένα, στη Βιομηχανία ο δείκτης διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητος τον Φεβρουάριο (-0,2), λόγω της υποχώρησης των αποθεμάτων η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την ενίσχυση των εκτιμήσεων παραγγελιών-ζήτησης και των προβλέψεων της παραγωγής τους προσεχείς μήνες.

Στις Υπηρεσίες οι προσδοκίες υποχώρησαν έντονα (-1,7) ως αποτέλεσμα της εξασθένισης και των τριών παραγόντων που συνθέτουν τον σχετικό δείκτη- των εκτιμήσεων της τρέχουσας ζήτησης, των εκτιμήσεων της τρέχουσας κατάστασης και τις προβλέψεις της μελλοντικής ζήτησης. Το Λιανικό εμπόριο ενισχύθηκε (+0,8) καθώς τα αποθέματα και οι εκτιμήσεις της τρέχουσας κατάστασης ενισχύθηκαν, με τις απαισιόδοξες προβλέψεις της μελλοντικής κατάστασης να μην αντισταθμίζουν τη θετική αυτή μεταβολή. Στις Κατασκευές, ο αντίστοιχος δείκτης εξασθένισε περαιτέρω (-0,6) τον Φεβρουάριο, με τις προσδοκίες για την απασχόληση να εξασθενούν και τις εκτιμήσεις του επιπέδου παραγγελιών να διατηρούνται σχεδόν αμετάβλητες. Τέλος όσον αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, αυτή παρέμεινε αμετάβλητη (+0,0), αντανακλώντας τις λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις για τη γενική κατάσταση κάθε χώρας, με τις προβλέψεις για την μελλοντική κατάσταση του νοικοκυριού τους και την πρόθεση των καταναλωτών για μείζονες αγορές, στον αντίποδα, να εξασθενούν.

Από την άλλη, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των νοικοκυριών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Σε ότι αφορά τις τάσεις στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης υποχώρησε σημαντικά στην Γαλλία (-2,8), στην Πολωνία (-1,9) και σε μικρότερο βαθμό στην Ιταλία (-0,6), ενώ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στην Ισπανία (+0,0), στην Γερμανία και στην Ολλανδία(-0,2) αντίστοιχα. Αναλυτικότερα:

Στη Βιομηχανία, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -7,5 μονάδες στην ΕΕ και στις -7,1 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους τρεις μήνες διατηρήθηκαν αμετάβλητες τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, οι προβλέψεις παραγγελιών και ζήτησης βελτιώθηκαν, με τα αποθέματα να κλιμακώνονται σε αμφότερες τις δύο ζώνες.

Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +6,0 μονάδες στην ΕΕ και στις +5,0 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους υποχώρησαν ελαφρά τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση να εξασθενούν και στις δύο ζώνες και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της να κινούνται αντίστοιχα πτωτικά τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη.

Στο Λιανικό Εμπόριο, οι δείκτες διαμορφώθηκαν στις -3,0 μονάδες στην ΕΕ και στις -4,5 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα βελτιώνονται σε αμφότερες τις ζώνες, οι προβλέψεις για τις πωλήσεις σε ΕΕ και Ευρωζώνη εξασθενούν, με τα αποθέματα να αποκλιμακώνονται και στις δύο περιοχές.

Στις Κατασκευές, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -4,0 μονάδες στην ΕΕ και στις -2,1 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, ενώ παράλληλα οι αρνητικές προβλέψεις για το επίπεδο εργασιών ενισχύονται ήπια και στις δύο περιοχές.

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -11,7 μονάδες στην ΕΕ και στις -12,2 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους τελευταίους 12 μήνες εξασθένισαν, ενώ αντίθετα κινήθηκαν οι προβλέψεις για την εξέλιξή της στους επόμενους 12 μήνες. Ανοδικά κινήθηκαν οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη, ενώ οι προβλέψεις για αγορές τους επόμενους μήνες υποχώρησαν σε αμφότερες τις ζώνες.

ΕΛΛΑΔΑ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, με ήπια ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώνεται τον Φεβρουάριο, καθώς διαμορφώνεται στις 107,7 μονάδες, από 105,4 μονάδες τον Ιανουάριο. Η βελτίωση προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Στις κατασκευές, ως προς τα ιδιωτικά έργα συνεχίζεται η ανοδική πορεία, με τον σχετικό δείκτη να φτάνει εκ νέου σε μια από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά, ενώ στο Λιανικό εμπόριο σημειώνεται σημαντική βελτίωση λόγω κυρίως της χειμερινής περιόδου των εκπτώσεων. Στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς τομείς, στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες οι προσδοκίες καταγράφουν ηπιότερες μεταβολές. Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, αν και παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνουν λιγότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ ενισχύεται και η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές. Οι ήδη έντονες αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος, όμως, πλέον οξύνονται με δραματικό τρόπο, κατόπιν των πολύ πρόσφατων επιθέσεων στο Ιράν και οι πολεμικές και άλλες εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Η επίπτωσή τους στο εγχώριο οικονομικό κλίμα κατά το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από τη χρονική και γεωγραφική έκταση της νέας παγκόσμιας κρίσης και ειδικότερα από το αν θα διαφανεί σύντομα σύγκλιση προς μια λύση. Οι δίαυλοι δυνητικής επίδρασης στην ελληνική οικονομία είναι πολλοί, από έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και πρόκληση πληθωριστικών πιέσεων που θα μπορούσαν να πιέσουν περαιτέρω τα νοικοκυριά, έως διαταραχή του διεθνούς εμπορίου και των αγορών κεφαλαίου που θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιχειρήσεις και περισσότερο τις εξωστρεφείς.

Αναλυτικότερα:

➢ στη Βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε ήπια.

➢ στις Κατασκευές, οι ήπια θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν σημαντικά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση παρέμειναν αμετάβλητες.

➢ στο Λιανικό Εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται σημαντικά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να ενισχύονται έντονα.

➢ στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ελαφρά, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκαν αντίστοιχα, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της βελτιώθηκαν οριακά.

➢ στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, ενισχύθηκαν ήπια οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ υποχώρησε οριακά η πρόθεση για αποταμίευση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σημαντική βελτίωση κλίματος λόγω περαιτέρω ενίσχυσης των προσδοκιών της παραγωγής τους προσεχείς μήνες

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία βελτιώθηκε περαιτέρω τον Φεβρουάριο, στις 110,7 από 105,8 μονάδες τον Ιανουάριο. Από τις μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκε σημαντικά ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε ήπια. Αναλυτικά:

α) Το επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, διαμορφώθηκε στις -9 μονάδες τον Φεβρουάριο, από -7 τον προηγούμενο μήνα, με το 21% (από 22%) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 12% (από 16%) να αναφέρει το αντίθετο.

β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο βελτιώθηκε σημαντικά (+37 μονάδες από +27 μονάδες), με το 48% (από 39%) των επιχειρήσεων να προβλέπουν αύξηση της παραγωγής τους το επόμενο τρίμηνο και το 11% (από 12%) μείωσή της.

γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το ισοζύγιο αποκλιμακώνεται στις +8 μονάδες (από +13), με το 17% (από 20%) των επιχειρήσεων να αναφέρει αποθέματα υψηλότερα από τα συνήθη για την εποχή.

δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν μικτές τάσεις: οι κανονικές για την εποχή προβλέψεις για τις εξαγωγές τους προσεχείς μήνες εξασθένισαν, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού υποχώρησαν ελαφρά (-13 από -15 μονάδες).

ε) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση ενισχύθηκε στις +20 (από +15) μονάδες τον Φεβρουάριο, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης να διαμορφώνεται στο 24% και το 5% να αναμένει μείωσή της.

στ) Το ήπια θετικό ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών του προηγούμενου μήνα κλιμακώθηκε ελαφρά στις +13 μονάδες, με το 5% να αναμένει μείωσή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αβεβαιότητα για το οικονομικό περιβάλλον εξασθένισε οριακά, καθώς στην ερώτηση που αφορά στην ευκολία πρόβλεψης της μελλοντικής ανάπτυξης της επιχείρησης, τον Φεβρουάριο το 46% των επιχειρήσεων θεώρησαν ότι αυτή μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 47% τον προηγούμενο μήνα.

Σε επίπεδο βασικών τομέων, ο δείκτης προσδοκιών στα Καταναλωτικά αγαθά ενισχύθηκε οριακά στις 114,9 μονάδες (από 114,7 μον.). Σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες, ενώ παράλληλα υποχώρησαν έντονα οι θετικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και στράφηκαν αρνητικές. Στα Κεφαλαιουχικά αγαθά ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 122,9 μονάδες, από 117,8 τον Ιανουάριο. Η ενίσχυση του δείκτη οφείλεται στις αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, οι οποίες αντιστάθμισαν την μικρή υποχώρηση στις προβλέψεις στην παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες, με τα αποθέματα να αποκλιμακώνονται ελαφρά. Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 105,5 (από 95,6) μονάδες, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να αμβλύνονται αισθητά, την παραγωγή τους προσεχείς μήνες να ενισχύεται σημαντικά και τα αποθέματα να αποκλιμακώνονται ήπια.