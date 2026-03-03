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Χρηματιστήριο: Νέες βαριές απώλειες άνω του 5% - Έγιναν... σκόνη όλα τα κέρδη του 2026
Σχόλια Αγοράς
17:35 - 03 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Νέες βαριές απώλειες άνω του 5% - Έγιναν... σκόνη όλα τα κέρδη του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Οι πύραυλοι από την ΜΑ έπληξαν και την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά με τις αβεβαιότητες για την διάρκεια των συγκρούσεων και την «επόμενη ημέρα» στο Ιράν να εντείνονται όσο διευρύνεται το πεδίο των συγκρούσεων. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το νέο ξεπούλημα ελληνικών μετοχών σε ένα από τα χειρότερα διήμερα των τελευταίων ετών (-9%) με τον ΓΔ να καταγράφει χαμηλά έτους στις 2064 μονάδες και να κλείνει τελικά στις 2074 μονάδες με απώλειες -5.75%.

Ο ΓΔ βρίσκεται πλέον αρκετά χαμηλότερα από την αρχή του χρόνου (ΓΔ -2.2% από 1.1.26) και μάλιστα με εξαιρετικά υψηλό τζίρο στα 676 εκ. ευρώ.

Δεν υπήρξε ουσιαστικά κλάδος ή όμιλος που να μπόρεσε να ξεφύγει από την ασταμάτητη προσφορά τίτλων, με τον τραπεζικό κλάδο να χτυπιέται εντονότερα (ΔΤΡ -6.9%) σβήνοντας όλα τα κέρδη από την αρχή του έτους (που είχαν φτάσει στο +25%) και με τις μεγαλύτερες απώλειες σε AΛΦΑ -8,3%, ΕΥΡΩΒ -7,8%, ΕΤΕ -6,7%, OPTIMA -7,1%.

Μεγάλη πτώση και στον όμιλο Viohalco με ΕΛΧΑ -12,4%, ΒΙΟ -7,9% ,CENER -7,9% όπως και σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ -8,5%, ΔΕΗ -6,2%, ΜΟΗ -6,6%, ΛΑΜΔΑ -6,7%, ΟΤΕ -6,5% ενώ συγκριτικά (?) καλύτερη εικόνα είχαν μόνο η ΕΕΕ -2,7% AKTR -2,7% και η ΜΠΕΛΑ -2,2%.

Αντίστοιχη εικόνα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (συνολικά 134 καθοδικές μετοχές και μόλις 7 ανοδικές) με την ΛΑΒΙ -9,6%, ΑΒΑΞ -8,5%, ΟΛΘ -5,5%, ΑΛΜΥ -7,8%, ACAG -8,5%, ΠΡΟΦ -5,5%, ΟΤΟΕΛ -7,5% όπως και στην χαμηλή με ΑΕΜ -6,3%, ΚΟΥΑΛ -11,7%, ΠΕΡΦ -6,3% και QLCO -7,2%.

Σημείο υποστήριξης στα παραπάνω ότι ο ΚΜΟ των 200 ημερών που έχει λειτουργήσει πολλές φορές στο παρελθόν περνάει από τις 2050 μονάδες, λίγο χαμηλότερα των σημερινών χαμηλών, την ώρα που το αρνητικό κλίμα στους επενδυτές πέρασε και στις ευρωπαϊκές αγορές (DAX -3.9%) όπως και στο άνοιγμα των αμερικανικών αγορών (S&P -2,2%).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 18:52
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