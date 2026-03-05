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Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση του ΓΔ άνω των 2.100 μονάδων
Αναλύσεις
10:18 - 05 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση του ΓΔ άνω των 2.100 μονάδων 

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 4,16% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2160,80 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 471,9 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με το 2ημερο ανοικτών πωλήσεων και με θετικό καταλύτη τη ρητορική Τραμπ για ελεύθερη κυκλοφορία στον Περσικό Κόλπο. Με οδηγό το σύνολο σχεδόν των blue chips (τράπεζες και άλλες δεικτοβαρείς πλην των εταιρειών πετρελαιοειδών) ο ΓΔ αναρριχήθηκε ενδοσυνεδριακά ως τις 2169 μονάδες περίτις 15.30 μμ. Με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να καταγράφει ελαφρώς χαμηλότερα κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,426% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+6,71%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+8,66%) και την Eurobank (+7,68%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Crediabank (+10,70%), η ΔΕΗ (+3,80%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+5,70%), η ΕΛΧΑ (+6,79%), η Optima (+5,04%), το ΔΑΑ (+5,54%), η Cenergy (+5,58%), ο Ελλάκτωρ (+5,28%), η Κύπρου (+6,73%), η 6,73%), η Metlen (+5,16%), η ΕΥΔΑΠ (+16,96%), η Βιοχάλκο (+4,29%) και η Qualco (+5,88%) από τη μικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Helleniq Energy (-0,52%) και η ΜΟΗ (-0,92%). Απολογιστικά, 97 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 20 εκείνων που υποχώρησαν. Το ένστικτο της επιβίωσης των αγορών τις οδήγησε σε δυναμική ανάκαμψη σε όλον τον πλανήτη.

Στο Χ.Α. ο Γεν. Δείκτης υπερπήδησε εύκολα τις 2100 μονάδες και πήρε πίσω σημαντικό μέρος από τις προηγούμενες απώλειες με την τιμή του πετρελαίου να σταθεροποιείται, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης της ανόδου αν τιθασευτεί το συγκρουσιακό σκηνικό στη Μ. Ανατολή.

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