ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 135 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή

Ακολουθώντας τις οδηγίες του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες τόσο της Κεντρικής όσο και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ολοκληρώθηκαν στις 03.03.2026 και 04.03.2026 οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Συγκεκριμένα, επαναπατρίσθηκαν 93 Έλληνες πολίτες μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους από το Ομάν, μέσω ειδικής πτήσης της Aegean Airlines 27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης, Λάνα Ζωχιού, ύψιστη προτεραιότητα είναι η επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή. Την τρέχουσα στιγμή, τα αιτήματα ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των πτήσεων είναι η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς στις περισσότερες χώρες της περιοχής ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία:

Κλειστός παραμένει ο εναέριος χώρος στο Ισραήλ, στο Ιράν, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ανοικτός παραμένει στην Ιορδανία και στον Λίβανο.

«Καμία πτήση δεν μπορεί να προγραμματιστεί σε χώρες όπου ο εναέριος χώρος δεν είναι ανοιχτός», διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Ιράν, όπου οι Έλληνες πολίτες είναι λιγότεροι από 100 και, σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα αίτημα επαναπατρισμού από τη χώρα.

Τρεις κατηγορίες πολιτών – Πλατφόρμα εγγραφής σε 10 χώρες

Η επιχείρηση αφορά:

Μόνιμους κατοίκους

Επισκέπτες

Επιβάτες διέλευσης που χρησιμοποιούσαν χώρες της περιοχής ως ενδιάμεσο σταθμό επιστροφής

Σε 10 από τις 11 χώρες όπου υπάρχουν ελληνικές Αρχές έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα εγγραφής. Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ο όγκος των αιτημάτων είναι αυξημένος και η διαχείριση γίνεται και με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Για λόγους ασφαλείας, το ΥΠΕΞ αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των πτήσεων. «Θα κριθεί κατά περίπτωση ποιο μέσο θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο», σημείωσε η κ. Ζωχιού στον ΣΚΑΪ.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν», τόνισε η ίδια, καθιστώντας σαφές ότι το μήνυμα της ελληνικής διπλωματίας είναι πως προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των ελληνικών διπλωματικών αποστολών.

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