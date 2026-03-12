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Tα SOS για το νέο Ε2 - Πώς μηδενίζεται ο φόρος από ενοίκια
Ακίνητα
09:59 - 12 Μαρ 2026

Tα SOS για το νέο Ε2 - Πώς μηδενίζεται ο φόρος από ενοίκια

Γιώργος Αλεξάκης
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Το νέο Ε2 με τους σχετικούς κωδικούς, όπου θα πρέπει να  συμπληρωθούν με τα εισοδήματα από τις μισθώσεις που αντικατέστησαν εισόδημα από Airbnb ή που εισπράχθηκαν από μέχρι πρότινος κλειστές κατοικίες,  έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ. Με τις χρήσεις των κωδικών αυτών, και με τις προϋποθέσεις, που αναφέρθηκαν, αναμένεται να υπάρξει πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που θα εισπράξουν οι εκμισθωτές για τρία χρόνια.

Αναλυτικά, το νέο έντυπο Ε2, το οποίο θα κληθούν να υποβάλουν φέτος στην Εφορία περίπου 3,5 εκατ. ιδιοκτήτες έχει ως προσυμπληρωμένα, τα εισοδήματα από μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις, Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρέμβουν στους κωδικούς και να προβούν σε διορθώσεις, εφόσον τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΑΑΔΕ και έχουν αναγραφεί στο έντυπο είναι λάθος.

Τα εισοδήματα από το Ε2 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φθάνουν έως και 45%, ενώ ένα ποσοστό 5% των εισπράξεων από τα ενοίκια αναγνωρίζεται από την Εφορία ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

Στο έντυπο Ε2 δηλώνονται όμως και τα εισοδήματα από ενοίκια τα οποία δεν κατάφεραν να εισπράξουν οι φορολογούμενοι από τους ενοικιαστές. Κατά τη συμπλήρωση του Ε2 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουν τις «παγίδες» που αυξάνουν το λογαριασμό της επιβάρυνσης.

Ειδικότερα τα σημεία στο Ε2 που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι:

-Σε περίπτωση που ένα ακίνητο είναι κενό για ολόκληρο το φορολογικό έτος ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταχωρείται με την ένδειξη «ΚΕΝΟ», και συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέμεινε κενό.

-Στη στήλη 4 δηλώνεται η κατηγορία του ακινήτου και συγκεκριμένα εάν πρόκειται για Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση.

-Οι στήλες 13, 14 και 15, συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα από τα ακίνητα ενώ καταχωρούνται και τα ποσά από ανείσπρακτα μισθώματα που είχαν δηλωθεί σε προηγούμενα φορολογικά έτη (2015–2024) και εισπράχθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2025.

-Στη στήλη 16 δηλώνονται τα ανείσπρακτα μισθώματα αλλά για να μη φορολογηθούν πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί σχετική αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, συνοδευόμενη από αποδεικτικό επίδοσης και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να έχουν προσκομισθεί στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία πριν από την υποβολή της δήλωσης.

-Στη στήλη 17 δηλώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου

- Στον κωδικό 64 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που απέκτησε ο εκμισθωτής κατά τη διάρκεια του 2025 από τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σύμβαση εκμίσθωσης κατοικίας του, εφόσον η κατοικία αυτή ήταν κενή κατά τα έτη 2022, 2023 και 2024. Το εισόδημα μεταφέρεται στους νέους κωδικούς 119-120 στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, προκειμένου να απαλλαγεί από τον φόρο.

-Στον κωδικό 65 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που απέκτησε ο εκμισθωτής το 2025 από τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σύμβαση εκμίσθωσης κατοικίας του, εφόσον η κατοικία αυτή ήταν σε βραχυχρόνια μίσθωση το 2024

-Οι κωδικοί 66 και 67 αφορούν εκμισθώσεις κατοικιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας που είχαν προηγουμένως παραμείνει κενές ή είχαν καταχωρηθεί στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πρόκειται για ακίνητα που μισθώνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα, όπως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης και ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

-Στη στήλη 18, αναγράφεται ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε ακίνητο, ανεξάρτητα από το αν η παροχή είναι ενεργή ή όχι. Όταν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος ή για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από κοινόχρηστη παροχή, η στήλη συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».

-Στη στήλη 19 αναγράφεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 10:55
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