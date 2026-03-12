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Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω του άλματος στις τιμές του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
09:47 - 12 Μαρ 2026

Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω του άλματος στις τιμές του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Πέμπτη (12/3), καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να διαχειριστούν τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους για μια πρωτοφανή έκτακτη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου με στόχο την ηρεμία των ενεργειακών αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας εξετάζει το ενδεχόμενο να απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, μετά τη διαταραχή της προσφοράς που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν, στη μεγαλύτερη αντίστοιχου είδους ενέργεια στην ιστορία του οργανισμού. Η IEA δεν διευκρίνισε το χρονοδιάγραμμα για το πότε τα αποθέματα θα διοχετευθούν στην αγορά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απελευθερώσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου, προκειμένου να συμβάλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (11/3) ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Η ανακοίνωση έγινε αφού νωρίτερα την ίδια ημέρα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου για να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας.

Σημειώνεται ότι τα συμβόλαια του Brent είχαν ξεπεράσει νωρίτερα εκ νέου τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,31% στις 8.629 μονάδες, επηρεασμένος αρνητικά από τις μετοχές του κλάδου ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε πτώση 1,05% και έκλεισε στις 54.449,50 μονάδες, πιεσμένος από τις μετοχές του κλάδου ακινήτων, ενώ ο δείκτης Topix έχασε 1,32% και έκλεισε στις 3.649,85 μονάδες.

Ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi περιόρισε τις απώλειες και έκλεισε τη συνεδρίαση με πτώση 0,48% στις 5.583,25 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε αντίθετα με την τάση και ενισχύθηκε κατά 1,02% στις 1.148,4 μονάδες.

Τέλος, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,91%, ενώ ο δείκτης CSI 300 στην Κίνα σημείωσε πτώση 0,37%.

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