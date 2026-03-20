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JP Morgan: Συστήνει Overweight για Allwyn και ΔΕΗ - Μερίσματα και ανάπτυξη στο επίκεντρο
Αναλύσεις
15:26 - 20 Μαρ 2026

JP Morgan: Συστήνει Overweight για Allwyn και ΔΕΗ - Μερίσματα και ανάπτυξη στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Με έμφαση στην ισχυρή ορατότητα κερδών και τη διατήρηση θετικών εκτιμήσεων για την ελληνική αγορά, η JP Morgan τοποθετείται υπέρ δύο από τα πιο «καθαρά» επενδυτικά stories του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Allwyn και τη ΔΕΗ.

Παρά τις διαφορές στο προφίλ τους, ο οίκος εκτιμά ότι και οι δύο εταιρείες συνδυάζουν ανθεκτικότητα, ισχυρές ταμειακές ροές και μεσοπρόθεσμους καταλύτες, γεγονός που δικαιολογεί τη σύσταση overweight.

Ο οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ότι τόσο ο ΟΠΑΠ όσο και η ΔΕΗ παραμένουν βασικοί επενδυτικοί πυλώνες για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με συνδυασμό μερισμάτων, ανάπτυξης και διεθνούς έκθεσης που ενισχύει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική αξία.

ΟΠΑΠ - Allwyn: Από εγχώριο cash machine σε διεθνή παίκτη

Στον ΟΠΑΠ, η ανάλυση εστιάζει στον επικείμενο μετασχηματισμό μέσω της συγχώνευσης με την Allwyn, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου. Η τιμή στόχος τοποθετείται στα 23,50 ευρώ, αφήνοντας σημαντικό περιθώριο ανόδου.

Τα αποτελέσματα της Allwyn για το 2025 ήταν εντός εκτιμήσεων, με αύξηση καθαρών εσόδων κατά 4% και περιθώρια στο 38,5%, ενώ η online δραστηριότητα συνεχίζει να υπεραποδίδει. Η μικρή αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων στόχων EBITDA και εσόδων συνιστά ένα πρώτο «σήμα ωριμότητας», κυρίως λόγω της μη ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Novibet.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι ο ΟΠΑΠ παραμένει ένα από τα πιο «καθαρά» dividend plays στην Ευρώπη, με μετατροπή EBITDA σε ταμειακές ροές κοντά στο 70% και payout που προσεγγίζει το 100%. Το μέρισμα των 0,80 ευρώ ανά μετοχή επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιστροφής κεφαλαίου.

Η συγχώνευση με την Allwyn μετατρέπει τον ΟΠΑΠ από εγχώριο “cash machine” σε μέρος ενός μεγαλύτερου, διαφοροποιημένου ομίλου, με δραστηριότητα στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το online gaming, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την επενδυτική ιστορία του.

ΔΕΗ: Σταθερή ανάπτυξη και υψηλή απόδοση

Η ΔΕΗ αναδεικνύεται ως το πιο «καθαρό» growth story της ελληνικής αγοράς, με την JP Morgan να επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία υλοποιεί το στρατηγικό της πλάνο με πειθαρχία και προβλεψιμότητα.

Η αποτίμηση τοποθετεί τη ΔΕΗ περίπου στις 15 φορές τα κέρδη του 2026, ενώ η τιμή στόχος είναι 21 ευρώ, αφήνοντας σημαντικό upside.

Τα αποτελέσματα του 2025 ήταν εντός στόχων, με EBITDA 2,05 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 450 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA διατηρήθηκε στο 3,2 φορές, κάτω από τον στόχο της διοίκησης.

Η στρατηγική της ΔΕΗ περιλαμβάνει πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2026, επιθετική ανάπτυξη σε ΑΠΕ και επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 10 δισ. ευρώ έως το 2028, δημιουργώντας ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα. Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ έχει ήδη φτάσει τα 7,2 GW, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν στο 25% των εσόδων.

Για το 2026, η ΔΕΗ στοχεύει EBITDA 2,4 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ και αύξηση του μερίσματος στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

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