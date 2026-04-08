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Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ και social media: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη νομιμότητα και προστατεύει τα παιδιά
Πολιτική
17:38 - 08 Απρ 2026

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ και social media: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη νομιμότητα και προστατεύει τα παιδιά

Reporter.gr Newsroom
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Στη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 FM το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε διεξοδικά για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την άρση ασυλίας βουλευτών, τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και την επικείμενη εφαρμογή του μέτρου για την προστασία ανηλίκων στα social media.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει αντίφαση στις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την άρση ασυλίας βουλευτών, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά σοβαρή εξέλιξη που απαιτεί επεξηγήσεις από τους βουλευτές και όχι κατ’ ανάγκη υπόδειξη ενοχής. Όπως τόνισε: «Όταν η εισαγγελία ζητά άρση ασυλίας, πρόκειται για προϋπόθεση ώστε οι βουλευτές να παράσχουν εξηγήσεις. Αν δεν ήταν βουλευτές, θα είχαν απλώς κληθεί για εξηγήσεις. Η κατά περίπτωση εξέταση αφορά την πολιτική αξιολόγηση κάθε υπόθεσης, όχι την ποινική κρίση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι από το 2023 έως σήμερα, η ασυλία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ έχει αρθεί 7 φορές σε κοινοβουλευτική ομάδα 32 ατόμων, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι διαδικασίες ακολουθούνται και για άλλες πολιτικές δυνάμεις, χωρίς καμία διάκριση.

ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Σχετικά με τις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η μεταφορά του οργανισμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποτελεί «μεγάλη αλλαγή», καθώς πλέον περιορίζεται η δυνατότητα μεμονωμένων παρεμβάσεων για μεγαλύτερες επιδοτήσεις ή επιστροφές φόρου. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Η τομή αυτή εξασφαλίζει ότι κανένας δεν μπορεί να παρέμβει παράνομα ή ακόμα και νόμιμα για να επηρεάσει τις διαδικασίες επιδότησης. Πρόκειται για μία ρύθμιση που ψήφισε μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η αντιπολίτευση δεν στήριξε την τομή».

Σταυρός προτίμησης και εκλογικό σύστημα

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε σαφή αντίθεση σε προτάσεις κατάργησης του σταυρού προτίμησης, υπογραμμίζοντας ότι «ο σταυρός αποτελεί την έκφραση της θέλησης των πολιτών επί των προσώπων». Παράλληλα, χαρακτήρισε την εισαγωγή μονοεδρικών ή μεγάλου αριθμού βουλευτών επικρατείας ως «κατεύθυνση ελιτιστική», τονίζοντας τη σημασία της λαϊκής ετυμηγορίας στην πολιτική.

Πρόσβαση ανηλίκων στα social media: Ευρωπαϊκή προετοιμασία

Απαντώντας σε ερώτηση για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που απαιτεί χρόνο και ευρωπαϊκή συνεργασία για την τεχνική και νομική εφαρμογή: «Η νομοθεσία δεν είναι κάτι που ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεργασία με γονείς, κοινωνία και άλλα κόμματα. Είναι μία ευρωπαϊκή μάχη, όχι μόνο ελληνική».

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