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Μεγάλου (Πειραιώς): Μερίσματα 5 δισ. ευρώ την περίοδο 2025-2030
Αναλύσεις
07:43 - 22 Απρ 2026

Μεγάλου (Πειραιώς): Μερίσματα 5 δισ. ευρώ την περίοδο 2025-2030

Reporter.gr Newsroom
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Τα €5 δισ. θα αγγίξουν τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους της Πειραιώς την περίοδο 2025-2030 σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου.

Μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης ο κ. Μεγάλου χαρακτήρισε το 2025 έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων, σημειώνοντας ότι ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή.

Εθνική Ασφαλιστική και Snappi

Ιδιαίτερες αναφορές έκανε στην Εθνική Ασφαλιστική και τη Snappi:

«Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με το συνολικό τίμημα για την συναλλαγή να ανέρχεται σε €0,6 δισ. σε μετρητά, ενοποιώντας την στα αποτελέσματα έτους 2025. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς έχει ως στόχο την διεύρυνση του λειτουργικού μας μοντέλου, με τα έσοδα από ασφαλιστικές προμήθειες να αποτελούν επιπλέον πυλώνα διαφοροποίησης των πηγών εσόδων», είπε αρχικά και συμπλήρωσε:

«Η Εθνική Ασφαλιστική συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα και είναι η πρώτη ιδρυθείσα ασφαλιστική στη χώρα. Η εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες του Ομίλου σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων, αξιοποιώντας το υφιστάμενο ισχυρό δίκτυο πωλήσεων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων της Πειραιώς.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι η neobank Snappi, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά το 2025. Είναι η πρώτη ελληνική neobank που έλαβε άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε προσωπικές και επιχειρηματικές τραπεζικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα».

Επιπλέον όπως υπογράμμμισε «διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αναβαθμίζουμε τη συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε 0,40 ευρώ μέρισμα επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους 0,08 ευρώ με τη μορφή επαναγοράς μετοχών».



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