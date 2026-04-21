Ο Μακρόν διαμεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Τρίτη (21/4) ότι το Παρίσι θα βοηθήσει τις αρχές του Λιβάνου στην προετοιμασία διαπραγματεύσεων με το Israel, ακόμη κι αν η Γαλλία δεν συμμετέχει άμεσα στις συνομιλίες.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο πλευρό του πρωθυπουργού του Λιβάνου, Nawaf Salam, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι είναι «δευτερεύον» το αν η Γαλλία βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας πως το βασικό είναι να υπάρξει διεθνής στήριξη προς τον Λίβανο.

«Είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου να συμβάλουν όλοι στην προετοιμασία αυτών των συνομιλιών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Γαλλία, η οποία διατηρεί ιστορικά στενούς δεσμούς με τον Λίβανο, έχει επιχειρήσει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συναντήσει αντιδράσεις τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς τη συμμετοχή της.

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