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ΧΑ: Στις 2250 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη του ΓΔ
Αναλύσεις
10:25 - 22 Απρ 2026

ΧΑ: Στις 2250 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη του ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,04% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή (21/4) συνεδρίαση κλείνοντας στις 2260,67 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα 182,5 εκ. ευρώ.  

Όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα με το εύρος ωστόσο να μην ξεπερνά τις 18 μονάδες, με το ΓΔ να παραμένει σε θετικό έδαφος στη μεγαλύτερη διάρκεια, υποβοηθούμενη από τις δεικτοβαρείς Eurobank και ΟΤΕ.

Με φόντο το σκηνικό αναμονής ενόψει εξελίξεων στη Μ. Ανατολή με αναφορά στα Στενά του Ορμούζ, ο τραπεζικός κλάδος (+0,48%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+1,22%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Credia (+3,58%), η Helleniq Energy (+1,87%), η ΕΛΧΑ (+1,62%), η ΜΟΗ (+2,40%), ο ΟΤΕ (+2,41%), ο Ελλάκτωρ (+1,48%), ο Τιτάν (+1,30%) αλλά και η Intertech (+3,87%), η EIS (+5,66%), η Ελλαστρον (+5,73%) και η Intrakom (+2,28%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-2,45%), η Optima (-0,65%), η Aktor (-0,54%), η Cenergy (-0,38%), το Jumbo (-1,63%), η Metlen (-1,62%) και η Κύπρου (-0,54%).

Απολογιστικά, 67 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν.

Οι εταιρείες ΚΡΙ-ΚΡΙ, η Real Consulting, τα Πλαστικά Κρήτης και η Ευρώπη Holdings ανακοινώνουν σήμερα (22/4) τα ετήσια αποτελέσματά τους.

Η ΕΛΣΤΑΤ οριστικοποιεί τα τελικά στοιχεία του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2025, επιτρέποντας την άμεση εξαγγελία μέτρων στήριξης για τους οικονομικά ασθενέστερους.

Οι αγορές τηρούν στάση αναμονής εν μέσω αμφιβολιών για τη συμμετοχή του Ιράν σε νέο γύρο συνομιλιών, με την τιμή του πετρελαίου brent να ξεπερνά τα $100/βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι δεν έλαβε χώρα αξιόλογη τεχνική μεταβολή στο ημερήσιο γράφημα του Γ.Δ., με τις 2250 μονάδες να παραμένουν η κοντινότερη στήριξη.

Επιχειρηματικά Νέα

Τράπεζα Πειραιώς: η Jefferies αναβαθμίζειτην τιμή-στόχο στα 10,30 ευρώ από 8,60 ευρώ, διατηρώντας σύσταση «αγορά». Περιθώριο ανόδου 23% από την τρέχουσα τιμή των 8,36 ευρώ, μια από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Χ. Μεγάλου στη Γ.Σ. : είναι στόχος η συνεχής αύξησης της αξίας τράπεζας. Προς αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή από €0,40 φέτος στα €0,80 το 2030.

Qualco: Κατά τη χρήση 2025 (FY 2025), ο όμιλος σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 17% στα €216 εκ. και αύξηση EBITDA adj.κατά 12% σε ετήσια βάση στα €43 εκ. Tα πρώιμα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και υποστηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη πορεία της κερδοφορίας του. Ο όμιλος Qualco αντιλαμβάνεται την ΤΝ όχι ως απειλή για το επιχειρηματικό του μοντέλο, αλλά ως τον ισχυρότερο επιταχυντή της ανταγωνιστικής του θέσης.

EIS αποτελέσματα 2025: KE στα €6,77 εκ. (+19,6%), στα €2,77 εκ. το EBIDTA, στα €1,66 εκ. (2,0) τα καθαρά κέρδη. Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους.

Πλαστικά Θράκης: Το 2025, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €389,6 εκ., +5,2%.Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε €48,4 εκατ., +17%.Τα Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) για το 2025 ανήλθαν σε 19,9 εκατ., +45,1%. O Όμιλος διαθέτει τις προϋποθέσεις να επιτύχει υψηλότερη συγκρίσιμη λειτουργική κερδοφορία το 2026.

Προχωρά το project 150 εκατ. της Dimand στον Βοτανικό. Προς έκδοση κατασκευαστικής άδειας για κτίρια που ανήκουν στο σύνολο του συγκροτήματος της πρώην Softex για δημιουργία κτιρίων γραφείων.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις: στα €1006,7 εκ. στο 1ο δίμηνο (+70,7%). Στο +95,1% από κατοίκους της ΕΕ-27 στο +78,2% από κατοίκους λοιπών χωρών.Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 1ο δίμηνο: έλλειμμα €1,5 δισ. (-1,3).Εμπορικό ισοζύγιο -€5,4 δις. (-5,7). Ταξιδιωτικές εισπράξεις €599,3 εκ. (+3,9%).

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