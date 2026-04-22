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Ήπια ανάκαμψη, επιφυλακτικότητα και σενάριο stock picking στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Αναλύσεις
10:54 - 22 Απρ 2026

Ήπια ανάκαμψη, επιφυλακτικότητα και σενάριο stock picking στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Η εικόνα για σήμερα, Τετάρτη (22/4), είναι λίγο καλύτερη από χθες, αλλά – όπως παρατηρεί η Κύκλος Χρηματιστηριακή – αυτό δεν είναι αρκετό για να αλλάξει ουσιαστικά τη στάση της αγοράς. Έτσι, το βασικό σενάριο παραμένει stock picking, χαμηλός τζίρος και προτίμηση σε πιο αμυντικούς τίτλους ή μετοχές με ειδικούς καταλύτες, ενώ οι τράπεζες και οι κυκλικές μετοχές μπορεί να εμφανίσουν μία ήπια αντίδραση μόνο αν δεν υπάρξει νέα αρνητική εξέλιξη στο μέτωπο ΗΠΑ–Ιράν.    

Η γενική εικόνα, λοιπόν, είναι πως η αγορά μπαίνει στη σημερινή συνεδρίαση με ελαφρώς καλύτερο κλίμα σε σχέση με χθες, καθώς η ανακοίνωση Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν μειώνει προσωρινά τον κίνδυνο άμεσης κλιμάκωσης.

Ωστόσο, ο αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ και δεν υπάρχει ακόμη ενιαία πρόταση από την Τεχεράνη, επομένως η αγορά δύσκολα θα αφήσει τη στάση αναμονής.

Συνοπτική εικόνα αγοράς

  • ΓΔ: 2.260,67 μον. (+0,04%)
  • FTSE25: 5.748,58 μον. (0,00%)
  • ΔΤΡ: 2.631,05 μον. (+0,48%)
  • Τζίρος: €182,5 εκατ. – ακόμη χαμηλότερος από την Δευτερά, ένδειξη ότι συνεχίζεται το stock picking χωρίς διάθεση για ουσιαστικό ρίσκο.
  • Πιθανή ήπια ανοδική αντίδραση στο άνοιγμα, κυρίως σε τράπεζες, διυλιστήρια και κυκλικές μετοχές.
  • Δύσκολα όμως θα εμφανιστεί ισχυρό momentum ή ουσιαστική αύξηση τζίρου όσο παραμένει ανοιχτό το θέμα των συνομιλιών και του Ορμούζ.
  • Το πιθανότερο σενάριο είναι μία ακόμη συνεδρίαση περιορισμένων διακυμάνσεων και επιλεκτικών κινήσεων.
  • Αν υπάρξει ένδειξη ότι οι συνομιλίες δεν προχωρούν ή ότι η ένταση επανέρχεται, οι τράπεζες, η Metlen και οι κυκλικές μετοχές θα είναι ξανά οι πιο ευάλωτες.

Σημεία παρακολούθησης

  • Alpha Bank: η αγορά παρακολουθεί τα νέα σενάρια γύρω από ενδεχόμενη αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank, αν ο Andrea Orcel δεν πετύχει τελικά την εξαγορά της Commerzbank.
  • CrediaBank: συνεχίζει να ξεχωρίζει μετά το ισχυρό ράλι που ακολούθησε την ΑΜΚ στα €0,80, με τη μετοχή πλέον στα €1,21. Η αγορά παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Lazard, που φέρεται να συγκεντρώνει θέση μέσω πακέτων, ενώ παράλληλα θεωρείται πλέον πιθανή η είσοδος της CrediaBank στον FTSE 25 στην αναδιάρθρωση του Ιουνίου, μετά την ενίσχυση του free float.

Διεθνές περιβάλλον – Αγορές μετοχών και εμπορευμάτων

Οι διεθνείς αγορές κινούνται με προσεκτικά θετικό τόνο μετά την ανακοίνωση Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, όμως η αισιοδοξία παραμένει περιορισμένη, καθώς ο αποκλεισμός συνεχίζεται και δεν υπάρχει ακόμη ενιαία πρόταση από την Τεχεράνη.

Τα futures στη Wall Street κινούνται ήπια ανοδικά, με τα futures του S&P 500 περίπου στο +0,6% και του Nasdaq στο +0,7%.

Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν ελαφρώς ανοδικά έως ουδέτερα, χωρίς διάθεση για πιο επιθετικές κινήσεις.

Ηνωμένο Βασίλειο: ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, κυρίως λόγω καυσίμων.

Το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, δείχνοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να κρατά σημαντικό risk premium λόγω του Ορμούζ και του αποκλεισμού. Και πιο αναλυτικά, η εικόνα είναι περίπου η εξής:

Brent: ~$98,4/βαρέλι

WTI: ~$89,4/βαρέλι

TTF Gas: ~€42/MWh – χωρίς νέα έντονη άνοδο, κάτι που περιορίζει προσωρινά την πίεση στις ενεργοβόρες και βιομηχανικές μετοχές.

Χρυσός: κοντά στα $4.760/oz (+0,8%), ένδειξη ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να κρατούν αμυντικές θέσεις.

Ασήμι: $78,1/oz

EUR/USD: κοντά στο 1,17–1,18, χωρίς να έχει περάσει η αγορά σε πλήρες risk-off.

Ομόλογα 10ετούς: ΗΠΑ: 4,30%, Γερμανία: 3,01%, Ελλάδα: 3,68%

Κρίσιμες ημερομηνίες

  • 23/04: PMI ΗΠΑ και Ευρωζώνης
  • 24/04: αξιολόγηση Ελλάδας από την S&P Global
  • 29/04: συνεδρίαση Fed
  • 30/04: συνεδρίαση ΕΚΤ
Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 11:27
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