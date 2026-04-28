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Ελληνικός Χρυσός: Η Ελλάδα μπαίνει στον παραγωγικό χάρτη της Ευρώπης για τον χαλκό
ΜΕΤΑΛΛΑ
09:27 - 28 Απρ 2026

Ελληνικός Χρυσός: Η Ελλάδα μπαίνει στον παραγωγικό χάρτη της Ευρώπης για τον χαλκό

Reporter.gr Newsroom
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Το πλούσιο σε ορυκτά υπέδαφος της Ελλάδας καθώς και ο καθοριστικός ρόλος της βιομηχανίας ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Μπαλάσκας, Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, Αντιπρόεδρος Commercial, Growth & External Relations, Eldorado Group, μιλώντας στο Φόρουμ, «η Ελλάδα, πέρα από τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, χρειάζεται τη βιομηχανία. Αν πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε σελίδα, χρειαζόμαστε τη βιομηχανία». Και τόνισε πως η Eldorado Gold, μέσα από την επένδυση στον ελληνικό χρυσό από το 2012, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική βιομηχανία.

Οι Σκουριές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά έργα στην Ελλάδα και σηματοδοτούν τη μετάβαση του κλάδου σε μια νέα φάση, καθώς από ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο μετατρέπονται, με την έναρξη παραγωγής το 2026, σε μια ώριμη παραγωγική επένδυση με απτό οικονομικό αποτέλεσμα. Όπως τόνισε ο κ. Μπλάσκας, το έργο των Σκουριών τοποθετεί την Ελλάδα στον χάρτη των παραγωγών χαλκού, ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση, με την έναρξη παραγωγής το 2026 να δημιουργεί μια σημαντική νέα πηγή προσφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά. Συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού, ενισχύει το “Made in EU”, απαντά στον διεθνή ανταγωνισμό (ΗΠΑ, Κίνα). Παράλληλα, η ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου μεταλλευτικού οικοσυστήματος, που συνδυάζει επενδύσεις, τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου παραγωγού στρατηγικών μετάλλων

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 09:39
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